​Politic show: ​Eugen Tomac: A fost publicată stenograma şedinţei în care opoziția unită a votat debarcarea lui Dragnea şi Iordache; Ecaterina Andronescu: Ar fi util să introducem o evaluare intermediară în timpul liceului; Reacția primarului PSD, Valerică Cîrciumaru, după ce fiul său s-a înscris în partidul lui Cioloș: ”La momentul ăsta, proști sunt peste tot, în toate partidele!”

Liderul PMP, Eugen Tomac, anunță că a fost publicată stenograma ședinței în care opoziţia a propus şi a votat revocarea lui Liviu Dragnea şi a lui Florin Iordache din funcţiile de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, și susține că, odată cu publicarea acesteia, cei doi sunt oficial revocaţi şi trebuie să părăsească posturile pentru a permite alegerea unei noi conduceri. „Dragnea şi Iordache, oficial revocaţi de la şefia Camerei Deputaţilor. Avem, în sfârşit, documentul oficial care atestă revocarea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi a lui Florin Iordache din funcţia de vicepreşedinte al aceluiaşi for", a scris Tomac pe facebook, potrivit G4media Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, consideră că elevii ar fi mai bine pregătiţi pentru examene dacă s-ar introduce o evaluare intermediară în timpul ciclului liceal. “Mă uit la rezultatele pe care le au elevii noştri, şi la examenul de finalizare a ciclului gimnazial de la clasa a VIII-a să avem peste 36% de elevi care nu iau nota 5,00, nu avem cum să nu tragem un semnal foarte serios de alarmă, ceva trebuie să facem acolo. Dacă vă uitaţi la rezultatele de la examenul de bacalaureat în ultimii ani, o să constatăm acelaşi lucru: rezultate din ce în ce mai slabe. ", a spus ministrul potrivit Stirile ProTv.



„Este dreptul lui să facă ce vrea, dar ar putea să fie mai reținut în ceea ce privește imaginea mea. Din punctul ăsta de vedere, mă afectează. Îi apreciez energia, dar el are impresia că răstoarnă pământul. N-a fost Cioloș deja premier un an, că nici nu puteam să intru în minister când aveam probleme cu spitalul? El are impresia că acum ăștia sunt la putere nu sunt licențiați la Oxford sau mai știu eu unde. Păi n-am avut și licențiați? Aici lucrurile nu sunt chiar atât de simple”, a declarat primarul, citeaza Libertatea. Liderul PSD a fost citat la DNA imediat după Revelion, au declarat pentru G4Media surse din rândul avocaţilor din dosarul Tel Drum. Liviu Dragnea ar putea ajunge din nou faţă în faţă cu procurorii după ce, recent, a repurtat o mică victorie împotriva lor. Înainte de Crăciun, o judecătoare de la Tribunalul Teleorman a respins cererea DNA de redeschidere a unei bucăţi din dosarul Tel Drum. Potrivit explicaţiilor oferite de avocaţi, consecinţa ar fi că una dintre acuzaţiile de fraudă cu fonduri europene aduse liderului PSD ar putea pica.Deşi au trecut 365 de zile de la acest eveniment, Radu Mazăre nu apare pe lista „Most Wanted” (persoane urmărite) de pe site-ul Poliţiei Române. Răspunzând solicitării reporterilor „ Adevărul ”, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis că „pagina Persoane Urmărite de pe site-ul de internet al Poliţiei Române nu este o bază de date, detaliile persoanelor care apar pe pagină au fost publicate în scopul de a se obţine informaţii în vederea depistării/localizării acestora, iar criteriile în baza cărora sunt selecţionate aceste persoane sunt stabilite prin dispoziţii interne care au caracter confidenţial.”