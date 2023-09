POLITIC Duminică, 24 Septembrie 2023, 17:13

HotNews.ro

Fostul premier Theodor Stolojan afirmă, referindu-se la o candidatură a liderului PNL Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale, că deşi nu este un personaj carismatic, acesta „este un om care are o integritate clară, are un caracter clar, are nişte realizări foarte clare”. De asemenea, este de părere că liberalii care îl critică dur pe primarul general al Capitalei „exagerează”, el fiind de părere că „cei care trăiesc în Bucureşti văd deja că lucrurile se schimbă”. În opinia lui Stolojan, PNL nu ar trebui să renunţe la asocierea cu Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan și Nicolae Ciucă Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Vă spun punctul meu de vedere: cred că PNL îl evaluează greşit pe Nicuşor, pe primarul general. Eu cred că cei care trăiesc în Bucureşti văd deja că lucrurile se schimbă. E foarte greu să înlocuieşti toate ţevile de termoficare din Bucureşti, dar se lucrează. Deocamdată reţin că există voci chiar exprimate în organismele de conducere care îl critică foarte mult pe Nicuşor, primarul general, şi eu cred că sunt nişte exagerări. Din punctul meu de vedere, PNL-ul nu ar trebui să renunţe la asociere”, a declarat Theodor Stolojan într-o emisiune difuzată duminică la Digi24.

În ceea ce priveşte candidatul PNL pentru funcţia de preşedinte al României, Stolojan susţine că partidul va avea propriul candidat.

Întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ciucă este candidatul potrivit pentru funcţia supremă în stat, Theodor Stolojan spune: „Deocamdată nu avem altul”. El a explicat că, deşi nu este un personaj carismatic, preşedintele PNL „este un om care are o integritate clară, are un caracter clar, are nişte realizări foarte clare”. (Sursa: News.ro)