​Elena Lasconi, primarul USR din Câmpulung Muscel, o critică pe colega sa de partid Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe motiv că nu reuşeşte să construiască o majoritate în Consiliul Local prin care să-şi pună în aplicare proiectele. „Tu eşti votat să faci treabă, nu să fii în permanenţă primar în opoziţie. Nu mă îndoiesc nicio secundă de bunele ei intenţii, dar felul ăsta de victimizare şi de a fi în opoziţie nu mi se pare în regulă”, a spus Elena Lasconi la Prima TV.

„Nu-mi place să vorbesc despre colega mea pentru că mi se pare că a făcut multe greşeli, a şi avut lupte grele, foarte grele, acolo, dar nu-mi place ideea de a nu colabora cu Consiliul Local. Până la urmă, tu eşti votat să faci treabă, nu să fii în permanenţă primar în opoziţie. Nu există aşa ceva”, a spus Lasconi în emisiunea „Insider politic”, difuzată sâmbătă la Prima TV, relatează News.ro.

Întrebată dacă, în locul lui Clotilde Armand, ar fi încercat să construiască o majoritate fie cu PNL, fie cu PSD, Elena Lasconi a răspuns: „Da. Tu eşti acolo să faci treabă pentru comunitate”.

Elena Lasconi spune că primarul Clotilde Armand trebuie să livreze pentru comunitate, nu să facă opoziţie în Consiliul Local. „E femeie, ştiu că a muncit foarte mult, a plecat din poziţia de europarlamentar să candideze la primărie. Nu mă îndoiesc nicio secundă de bunele ei intenţii, dar felul ăsta de victimizare şi de a fi în opoziţie nu mi se pare în regulă. Trebuie să livrezi!”, a adăugat Lasconi.

Cât despre Cosette Chichirău, care a demisionat din USR în urmă cu câteva luni, Elena Lasconi a spus: „Pe Cosette am văzut-o în viaţa mea cred că de două ori. Nu ştiu ce planuri are”.

În ceea ce priveşte noul partid anunţat de Cosette Chichirău la Iaşi, Elena Lasconi declară: „Să facă. Îi dorim mult succes. Nu ştiu cazul Cosette Chichirău, am avut treabă la Câmpulung”.

Lasconi, întrebată dacă în politică e mai rău decât şi-a imaginat: „Mult mai rău. E de-a dreptul satanic!”

Elena Lasconi, prima pe lista USR pentru alegerile europarlamentare, spune că e mult mai rău în politică decât şi-a imaginat. „M-am şi săturat de oamenii care zic: `Nu mă interesează politica`. Cum nu te interesează politica când în fiecare zi, fiecare minut din viaţa ta are legătură cu politica?”, s-a întrebat, retoric, Elena Lasconi.

Elena Lasconi, primarul USR din Câmpulung Muscel, a fost întrebată în emisiunea „Insider politic” de la Prima TV dacă în politică e mai rău decât şi-a imaginat.

„E mult mai rău. E de-a dreptul satanic! Dar nu vreau să mă plâng. M-am şi săturat de oamenii care zic: „Nu mă interesează politica, mi-e scârbă de politică”. Cum nu te interesează politica când în fiecare zi, fiecare minut din viaţa ta are legătură cu politica? Faptul că ajungi la spital şi nu eşti luat imediat şi nu eşti tratat cum trebuie are legătură cu politica. Faptul că ajungi în 7 ore la Hunedoara şi nu în 4 înseamnă că nu ai terminat autostrada, deci ţine de politică. Toate lucrurile ţin de politică. Până când vom sta spectatori şi vom aştepta să voteze unii care nu au lenea de a ieşi la vot, să voteze unii după cum li se pare lor sau după cum sunt minţiţi? Nu! Avem nevoie de oameni buni în politică, oameni care să facă treabă în politică, nu poveşti”, a spus Lasconi.

„Îmi place mult Kovesi, aş vota-o. Maia Sandu are o căldură aparte, arată că e din popor”

Elena Lasconi a vorbit și despre modelele sale politice: Laura Codruţa Koveşi, procurorul-şef european, şi Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova. „La Maia Sandu îmi place chestia de modestie şi arată că e din popor. Are o căldură aparte. Laura Codruţa Koveşi nu are căldură, are seriozitate şi forţă”, a spus Elena Lasconi.

Elena Lasconi a fost întrebată în emisiunea de la Prima TV dacă vede în Laura Codruţa Kovesi un model politic. „Da, îmi place mult. O femeie puternică, n-am cunoscut-o, dar mi-ar face mare plăcere să o cunosc. Chiar o admir. Prin câte a trecut şi câte lucruri pe care nu le ştim o fi trăit femeia asta pe pielea ei...”, a spus Elena Lasconi.

Întrebată dacă o vede candidat la alegerile prezidenţiale de anul viitor, Lasconi a răspuns: „Mi-ar plăcea să o văd. Aş vota-o. Nici nu m-ar interesa dacă e din partea unui partid politic. Ea, ca om, îmi place”.

Elena Lasconi a făcut o comparaţie între Laura Codruţa Kovesi, actual procuror general european, şi Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

„La Maia Sandu îmi place chestia de modestie şi arată că e din popor. Are o căldură aparte. Laura Codruţa Koveşi nu are căldură, are seriozitate şi forţă”, a conchis Elena Lasconi.

Întrebată pe cine preferă dintre Şoşoacă şi Simion: „M-aţi pus să aleg între o isterică şi un golan”

Elena Lasconi a fost întrebată în emisiunea „Insider politic” pe cine ar alege între Diana Şoşoacă (lider SOS România) şi George Simion (lider AUR).

„M-aţi pus să aleg dintre o isterică şi un golan”, a răspuns ea, potrivit News.ro.

Atenţionată să nu-i jignească, Elena Lasconi a replicat: „Le-am făcut un compliment”.

Elena Lasconi a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională

Elena Lasconi, cap de listă USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi la Prima TV.

Elena Lasconi a fost întrebată dacă susţine căsătoriile între persoane de acelaşi sex. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a răspuns Elena Lasconi, care a adăugat că a participat la referendumul pentru familia tradiţională organizat în 2018 şi a votat „DA”.

Elena Lasconi a fost întrebată dacă acest răspuns nu va stârni critici în rândul votanţilor USR.

„Este treaba lor. Eu nu am nimic împotriva persoanelor de acelaşi sex, dar nu văd de ce aş milita pentru căsătoria dintre persoanele de acelaşi sex. Nu am nicio problemă cu relaţiile lor atât timp cât nu-i afectează pe cei din jur”, a conchis Lasconi.