​Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, a declarat în legătură cu cazul Roşia Montană că el nu a vorbit nimic pe această temă înainte de decizia din proces, menţionând că nu trebuie să fie antepronunţări pentru că „vin decizii care întorc povestea la 180 de grade”.

„M-aţi auzit să zic ceva înainte? N-am zis nimic, nu voi zice. Este bine de fiecare dată să nu ne antepronunţăm şi să nu speculăm la absolut nimic, pentru că vin decizii care întorc toată povestea 180 de grade”, a afirmat Nicolae Ciucă, duminică seară, la Prima News, întrebat în legătură cu dosarul Roşia Montană, relatează Agerpres.

Întrebat dacă unii politicieni au speculat această problemă cu Roşia Montană, Ciucă a spus: „Ştiţi cum este, că tot am vorbit de război: în arta militară se vorbeşte despre răbdarea strategică”.

„Poate că în politică de multe ori ar fi nevoie să vorbim şi despre tăcerea strategică. Că iacătă cum se întâmplă lucrurile”, a adăugat liderul PNL.

Referitor la faptul că ar fi fost prea mult zgomot politic înainte de aflarea deciziei, Ciucă a menţionat: „Absolut şi politic”.

„Mai fac (zgomot - n.r.) şi acum şi fără rost, de neînţeles. Şi ieri, şi azi. (...) Încearcă să argumenteze - şi ştiţi cum este când vii cu prea multe argumente pe ceva: te duci undeva în ridicol şi nu mai are niciun rost”, a apreciat Ciucă.

Marcel Ciolacu: „Nu am dat nicio informaţie, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influenţeze acest proces”

Guvernul a informat vineri seară că România a obţinut câştig de cauză în dosarul Roşia Montană, judecat la Curtea de arbitraj internaţional de la Washington contra companiei Gabriel Resources.

Preşedinţii USR şi Forţa Dreptei, Cătălin Drulă şi Ludovic Orban, l-au acuzat pe Marcel Ciolacu de manipularea bursei în acest caz. Orban a susţinut că declaraţiile lui Marcel Ciolacu despre posibilitatea ca România să piardă acest proces puteau fi folosite împotriva ţării noastre, puteau să se influenţeze arbitrii.

Premierul Marcel Ciolacu a reacţionat sâmbătă, întrebat despre acuzaţiile Opoziţiei în cazul Roşia Montană, susţinând că cei care aduc acum acuze „au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie”. „Eu mă bucur, ca şi prim-ministru, că nu las o datorie copiilor noştri, că am avut capacitatea administrativă de a câştiga un proces. Cei cu acuzaţiile care au lăsat datorii de 200 de miliarde, pe care le plătim noi toţi, eu nu le pot răspunde decât că cred că au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a mai susţinut că, de câte ori a avut intervenţii pe acest proces, a spus că românii vor cunoaşte adevărul. „Nu am dat nicio informaţie, nu am dat niciun document din Guvernul României, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influenţeze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispoziţia presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim, despre ce bursă? Ce, eu joc la bursă? Poate dânşii joacă la bursă şi ştiţi bine că joacă la bursă. Dar problema este că s-au jucat cu banii României. Cum adică? Eu câştig un proces şi nu las o datorie de miliarde de euro României şi nu aduc o criză economică în România şi o debusolare a sistemului fiscal şi macroeconomic şi eu sunt acuzat că de ce am câştigat procesul? Chiar nu le e ruşine?”, a afirmat premierul.

