Subiectele zilei: Comoara arheologica controversata descoperita pe un islaz din Horezu: acvila de bronz de 2.000 de ani; Marea praduire nationala. Zece dovezi; Germania trebuie sa vorbeasca despre Rusia

O acvila imperiala romana din bronz unicat si alte obiecte de tezaur vechi de pana la 2000 de ani au fost gasite pe un islaz comunal de pe raza localitatii valcene Horezu. Gasirea comorii argheologice a fost semnalata specialistilor, care vorbesc acum despre tezaurul de la Horezu, Valcea. Piesa de capatai, despre care se crede ca ar fi unicat in Romania, este o acvila imperiala romana folosita ca stindard de legiunile romane. Astfel de obiecte s-au mai gasit in diverse locuri din lume. In Romania, a mai fost scoasa la suprafata o singura astfel de acvila, tot din bronz, care se gaseste la Muzeul de Istorie din Galati, dar este diferita semnificativ de cea de la Horezu, scrie Adevarul. Raportul Curtii de Conturi a Romaniei pentru anul 2016, dat publicitatii in luna februarie 2018, contine peste 300 de pagini de informatii despre crunta risipa de bani publici din ultimii ani. Documentul prezinta si concluzii ale unor analize profunde pe care inspectorii Curtii le-au intocmit cu privire la activitatea pe mai multi ani a unor institutii publice. Intreg raportul induce o stare de revolta, fiindca arata, aproape la fiecare pagina, cum nepasarea si incompetenta determina ratarea unor investitii esentiale pentru un stat modern, relateaza PressOne. Cu putin timp inainte de alegerile prezidentiale de astazi, presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu ca sefa guvernului german Angela Merkel i-a trimis adesea bere Radeberger, pe care el a apreciat-o foarte mult in perioada petrecuta in RDG. Merkel a confirmat acest lucru, dar putem presupune ca anecdota lui Putin nu i-a picat tocmai bine. Este o schema veche. Putin se promoveaza pe cheltuiala lui Merkel, iar sefa guvernului federal zambeste, precizeaza Deutsche Welle.

Claudiu Manda, presedintele Comisiei SRI, sustine ca reprezentantii Serviciului au sustinut ca baza legala a protocoalelor incheiate cu diferite institutii este decizia 17 din 2009 a CSAT, care stabileste o lista de vulnerabilitati, nu si inchierea acestor acorduri de colaborare. Precizarile au fost facute in contextul in care, vineri, Presedintia a transmis ca CSAT nu a impus incheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor institutii, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului Suprem sau a presedintelui, informeaza Romania Libera. CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii CCR au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar au declarat pentru "Adevarul" ca judecatoarea Mona Pivniceru a insistat ca CCR sa nu mai fie amestecata in discutiile cu oficialii europeni, scrie Adevarul. Duminica, Raed Arafat si-a manifestat nemultumirea fata de reclama agresiva la tigarile electronice, intr-o postare pe Facebook: "Din pacate nu putem sa nu observam in ultimele luni revenirea ofensivei mediatice a comerciantilor de tutun prin reclame agresive pentru fumatul fara fum folosind sisteme de incalzire a tigarilor care contin tutun. Studiile despre efectele acestui mod de fumat inca sunt la inceputul lor iar comerciantii de tutun pretind ca acest mod ar fi mai sanatos decat fumatul clasic.", relateaza Gandul.