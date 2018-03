Subiectele zilei: Andrei Gheorghe-Rezultatele autopsiei si cand va fi gata rezultatul testului toxicologic; Reactia directorului CFR cand vede un vagon proaspat reabilitat. "Arata jalnic;  Curtea Suprema obliga politistii sa scrie clar, in procesul verbal, motivele legale pentru care suspenda un permis auto

Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru Mediafax. Anchetatorii spun ca jurnalistul Andrei Gheorghe era cunoscut cu afectiuni cardiace, suferind un infarct in trecut. Cercetarile continua in acest caz, doctorii de la Serviciul Judetean de Medicina Legala care au efectuat autopsia, urmand sa se pronunte dupa ce vor primi, in aproximativ o saptamana, rezultatele testului toxicologic, au spus sursele mentionate, scrie Adevarul. "Nu ca romanii ar avea cine stie ce minte buna, dar asa cum e ea, totusi e minte, pe cand ceea ce ne aduce americanizarea este renuntarea totala la minte", spunea in 2003 calugarul basarabean Savatie Bastovoi, un fervent atacator al Occidentului. Acelasi calugar, care acum slujeste la o manastire din Transnistria, compara UE cu Uniunea Sovietica, lagarul in care au murit milioane de victime ale prigoanei comuniste. Acum, Savatie Bastovoi e promovat si sprijinit de Institutul Cultural Roman la Salonul Cartii din Paris, precizeaza G4 Media. Intr-un nou aviz, intocmit in urma vizitei de documentare din ianuarie 2018 a expertilor Comisiei la Chisinau, se mentioneaza ca sistemul electoral din Moldova a fost modificat contrar recomandarilor internationale. Expertii mentioneaza ca nu au fost inlaturate lacunele formulate in iunie 2017 - atunci cand reprezentantii Comisiei de la Venetia si Oficiului OSCE pentru institutii democratice si drepturile omului (ODIHR) au invocat lipsa de consens privind trecerea la sistemul electoral mixt si existenta riscului ca unii candidati sa poata fi influentati de oameni de afaceri si grupuri de interese, relateaza Deutsche Welle. . Sute, poate mii de jihadisti se pregatesc sa atace metropolele europene la intoarcerea din Irak si Siria, avertizeaza directorul Europol. Serviciile de informatii cred ca se vor folosi metode clasice ca masinile "berbec" sau armele albe, dar si unele novatoare ca dronele incarcate cu material exploziv. El a vorbit in acest context si despre revenirea in Europa a unor combatanti care au luptat in Siria sau Irak in randurile unor grupari jihadiste precum Statul Islamic, avertizand ca acestia sunt "foarte periculosi si reprezinta o amenintare enorma", informeaza Adevarul. Cioclea se ocupa de acest buget urias, echivalentul a aproape 140 de milioane de euro in fiecare an. Ca director executiv al directiei economice, George Cioclea este, prin organigrama, subordonat direct primarului Daniel Baluta. Iar semnatura lui Cioclea apare pe fiecare Buget de Venituri si Cheltuieli unde se regasesc impozitele cetatenilor si firmelor din Sectorul 4, relateaza Tolo. Soferii care au ramas fara permis pentru diverse abateri rutiere vor scapa de sanctiune daca agentul de politie nu mentioneaza in procesul-verbal, in mod expres, sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, precum si perioada suspendarii. Decizia apartine Curtii Supreme. Agentii de circulatie vor fi obligati de acum incolo sa noteze in procesele verbale durata masurilor luate fata de soferul pedepsit cat si temeiul legal in baza caruia i-a fost aplicata contraventia, precizeaza Adevarul. CFR Calatori angajeaza echipe de bodyguarzi pe cursele de navetisti, ca sa pazeasca vagoanele de vandali si sa ajute la cresterea incasarilor. Ca sa fie mai convingatori, reprezentantii companiei ne-au invitat sa vizitam un vagon proaspat reabilitat. Asa am descoperit si noi, dar si directorul general, ca reparatiile din interior au fost mai mult pe hartie, informeaza Stirile ProTV. Oricat ar parea de ciudat, in prezent orice noi investitii imobiliare sau in retelele de infrastructura ale Capitalei (artere de circulatie,termoficare, apa, canalizare, transport etc.) se raporteaza la realitatea existenta in secolul trecut. O realitate in care in locul birourilor din Pipera era maidan pascut de oi, strazile orasului erau pline de chioscuri si boutique-ri de tabla, iar in documentele oficiale inca se mai vorbea de dezvoltarea platformelor industriale Republica, Faur, Popesti-Leordeni, scrie Romania Libera.