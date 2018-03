Contractul care viza lupta anticoruptie din Romania intre SCL si Andreae&Associates, amendat recent in fata autoritatilor americane

Firma de marketing Strategic Communication Laboratories (SCL) se afla in prezent in centrul unui scandal cu ramificatii globale, dupa ce filiala sa Cambridge Analytica a fost acuzata de mai multe mari ziare ca a influentat algerile prezidentiale americane si votul pentru Brexit folosind date private obtinute de la zeci de milioane de utilizatori Facebook.Datele ar fi fost furate cu ajutorul unei aplicatii dezvoltate de psihologul de origine rusa Aleksandr Kogan si transmise CA si SCL, dupa cum sustine Facebook. Psihologul a negat acuzatiile si a sustinut ca este folosit pe post de tap ispasitor.Marti seara, directorul Cambridge Analytica, Alexander Nix, a fost suspendat din functie.Prin amendamentul depus in 13 februarie 2018 firma de consultanta strategica americana condusa de Charles Andreae, subcontractant al companiei de "psy ops" si data mining londoneze, SCL, informeaza Departamentul de Justitie al SUA ca Andreae &Associates "a cercetat politica externa americana in legatura cu eforturile anticoruptiei din Romania si a sfatuit SCL Social despre modalitatile prin care pot sa-si promoveze obiectivul lor privind mecanisme mai puternice de combatere a coruptiei. De asemenea, Andreae&Associates a intrat in contact cu un anumit staff, asa cum este detaliat (Harry Kamian, Secretariatul Executiv al Departamentului de Stat al SUA/3 intalniri, Sandra Luff, biroul senatorial al actualului Procuror General al SUA, Jeff Sessions/2 intalniri) pentru a incerca sa aranjeze intalniri intre SCL Social si administratia SUA iar administratia Statelor Unite ale Americii sa ofere cele mai bune practici din SUA in activitati anticoruptie catre SCL Social", potrivit sursei citate.In versiunea initiala se arata ca SCL Social a angajat Andreae & Associates pentru a furniza "consultanta in privinta afacerilor publice strategice si servicii de consiliere,, furnizarea de cercetari si notificari despre eforturile depuse in cadrul USG (United States Government) care afecteaza eforturile anticoruptie din Romania, indentificarea si organizarea angajamentelor de a vorbi la nivel local si national in numele SCL Social despre starea coruptiei si eforturile de a fi contracarata in Romania, mentinerea si fortificarea/intarirea aliantelor cu alte grupuri de interese ale caror scopuri sunt similare cu cele ale SCL Social si sa lucreze in vederea sustinerii echilibrate si neutre a eforturilor anticoruptie din Romania".Seful biroului SCL Group de la Bucuresti este omul de afaceri Petre Imre, fost Corporate Affairs Director la producatorul de tigari Philip Morris Romania si fost director general la Adevarul Holding, cand trustul media era condus de Dinu Patriciu. Imre a declarat in 2017 ca nu are "nicio treaba" cu contractul incheiat pe Romania intre SCL Social, parte a SCL Group, si Andreae & Associates pe tema luptei anticoruptie din Romania: "Nu am nicio treaba, dar absolut nicio treaba (...) Eu am treaba cu ce se intampla in Romania. (...) Da, am auzit de contractul acela. (...) In general, toate contractele sunt semnate de el (n.m. Julian Wheatland, seful SCL Group)".Citeste restul articolului pe blogul Sorinei Matei