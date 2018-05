Subiectele zilei: Marile contracte pentru înzestrarea armatei hrănesc o clientelă politică ; Fabuloasa poveste a românului ajuns în SUA în anii '80, care şi-a clădit imperiul prin invenţii; Handbal cu bani publici. Salarii de lux, obiective ratate;

. Primarul Constanței, Decebal Făgădău, PSD, nu a ezitat să le propună consilierilor locali, în mai multe rânduri, proiecte de hotărâre prin care o asociație de handbal primea finanțare de la bugetul local, din banii tuturor constănțenilor. În expunerea de motive, primarul arăta că banii sunt necesari pentru ca asociația să atingă anumite obiective. Obiectivele au fost însă ratate, banii cheltuiți, iar primăria nu răspunde la întrebări, potrivit Romanialibera.ro Pretindeau că sunt poliţişti şi jefuiau prostituate. Modul de operare al tâlharilor era simplu. Victimele erau abordate în urma anunţurilor pe care le postau pe internet şi prin care ofereau serviciile sexuale. Bărbaţii le sunau şi se dădeau drept oameni de afaceri, dornici de distracţie. Prostituatele „lucrau“ acasă, iar întâlnirile erau stabilite la domiciliul acestora. Sub pretextul calităţii oficiale, cei patru făceau „percheziţie“. Astfel, de la una dintre femei, tâlharii au „confiscat“ 2.400 de lei şi un telefon mobil, iar de la a doua 4.000 de lei. Jandarmii au ajuns după gratii, riscând ani grei de puşcărie dacă vor fi găsiţi vinovaţi, potrivit Adevarul.ro Iranul, comerțul, clima - în contextul confruntărilor cu adminsitrația Trump, Germania se repoziționează de partea Chinei. Vizita Angelei Merkel în China lasă impresia unei călătorii la cel mai bun prieten descoperit de curând. Se întâlnesc astfel două puteri economice, nevoite să-și apere interesele în fața unor atacuri multiple. Germania și China riscă să piardă miliarde ca urmare a faptului că SUA vor să instituie sancțiuni severe împotriva Iranului și să adopte taxe vamale protecționiste și alte bariere în calea comerțului mondial liber. Într-o astfel de situație ai nevoie de prieteni puternici, potrivit Deutsche Welle. Preşedintele BNS Dumitru Costin a declarat miercuri că multe contracte pe care statul le face pentru înzestrarea armatei ar fi nefaste pentru economia naţională şi ar hrăni o clientelă politică. El va solicita preşedintelui României declanşarea a unei anchete în CSAT. „S-au făcut multe tâlhării, jaf pe banul public. S-au achiziţionat multe echipamente şi tehnologii de care în realitate nu am avut niciodată nevoie. România se află pe locul 1 în lume în ceea ce priveşte ponderea achiziţiilor şi cheltuie 46 la sută din buget”, a declarat el, potrivit Gandul.info Cererea de revocare a procurorului DIICOT Mirel Rădescu, anchetatorul din dosarul Rompetrol, este stupefiantă. Nu mai puţin de 6 capete de acuzare sunt formulate împotriva magistratului. Pe 22 mai, Secţia pentru procurori a CSM nu a mai luat însă în discuţie cererea lui Horodniceanu de revocare, ci a luat act de cererea procurorului Rădescu de încetare a activităţii la DIICOT şi continuare la Parchetul Capitalei. Cererea procurorului Rădescu a fost formulată în aceeaşi zi cu cererea de revocare. Prin urmare, Mirel Rădescu îşi încetează activitatea la DIICOT începând cu 1 iunie, potrivit G4media.ro . Poliţiştii care anchetează cazuri de trafic de persoane spun că zeci de români au ajuns să fie exploataţi de patroni străini, care i-au ademenit cu promisiunea unor salarii tentante. „Ne-a luat ca pe animale la piaţă, ne-a luat după kilograme şi care cum suntem mai forţoşi. Pe şoferii care ne-au adus i-a chemat la maşină şi ne-au arătat arma. Ne oferea cazare, 700 de euro lunar, contract de muncă pe 6 luni. Ne-am încântat. Am plecat patru persoane. Eram ţinuţi închişi acolo, când ne ducea să ne luăm mâncare ne ducea cu maşina acoperită în spate cu prelată să nu vedem unde şi cum ne duce”, a declarat o victimă, potrivit Digi24.ro . Ioan Cosmescu a părăsit România în anii 1980, iar invenţiile sale în domeniul tehnologiei folosite în medicină i-au adus o avere impresionantă. Numai casa pe care românul a construit-o în anii 2000 la poalele Marelui Canion din Arizona a fost estimată la 30 de milioane de dolari. Are până în prezent 150 de invenţii în electrochirurgieşi lasere, prima brevetare obţinând-o în anul 1989. În anul 1996 fiindu-i acordat titlul de Inovator of the year, în domeniul Medical/Biotechnology, de către Arizona Innovation Network, potrivit Adevarul.ro. România este, în anul 2018, țara împotriva căreia s-au depus cele mai multe plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Țara noastră ocupă totuși și un jenant loc patru în ceea ce privește numărul de condamnări la CEDO. Astfel, în ianuarie 2018, Guido Raimondi, președintele CEDO, anunța că, în 2017, statele cu cel mai mare număr de condamnări au fost Rusia (305 hotărâri), Turcia (116), Ucraina (87) și România (69 de hotărâri). Ținând cont de populația acestor state, România are o condamnare la 275.000 de oameni, Rusia una la 459.000, iar Turcia una la 690.000, potrivit Romanialibera.ro. Peste două zile intră în vigoare noul regulament european pentru protecţia datelor personale. Teoretic, ar trebui să ne asigure că informaţiile private ale fiecăruia dintre noi nu vor mai ajunge la vânătorii de date, decât dacă le permitem noi, conştient, să facă acest lucru. Transparenţa e cuvântul cheie în discuţia despre noul regulament european. Vom avea, de exemplu, dreptul de a primi datele stocate. Foarte important e că, odată cu intrarea în vigoare a regulamentului, toată politica de confidenţialitate şi de prelucrare a datelor trebuie să fie scrisă extrem de clar şi la obiect, potrivit Digi24.ro