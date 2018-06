Subiectele zilei: Guvernul vrea sa imprumute patru miliarde de lei de la populatie. O noua emisiune de titluri de stat; Lectia Simonei Halei - "Bine ati venit acasa!"; Intalnirea Trump-Kim: sedinta foto sau eveniment istoric?

Guvernul vrea sa imprumute patru miliarde de lei de la populatie. O noua emisiune de titluri de stat In aceasta saptamana se lanseaza emisiunea de titluri de stat pentru populatie, intitulata Centenar, a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Mediafax. Obligatiunile vor fi pe cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, iar suma pe care statul isi propune sa o atraga este de patru miliarde de lei. "Saptamana aceasta vom lansa oficial aceste emisiuni de titluri de stat pentru populatie, Centenar se numeste, cinci ani de zile este perioada si este dobanda de peste 4,5% pe an", a precizat ministrul Finantelor la Ploiesti. "Eu zic ca populatia va reactiona pozitiv, pentru ca dobanda este una foarte buna, spuneam peste 4,5% pe an, dobanda pe care bancile nu o dau astazi nici pe departe, mai mult, aceasta dobanda nu se impoziteaza de catre statul roman, la banci ea este impozitata. Si sunt si alte avantaje: statul garanteaza categoric si 100% pentru sumele depuse si pentru dobanzile aferente, asa ca eu zic ca lumea va fi atrasa", a precizat ministrul, potrivit In aceasta saptamana se lanseaza emisiunea de titluri de stat pentru populatie, intitulata Centenar, a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Mediafax. Obligatiunile vor fi pe cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, iar suma pe care statul isi propune sa o atraga este de patru miliarde de lei. "Saptamana aceasta vom lansa oficial aceste emisiuni de titluri de stat pentru populatie, Centenar se numeste, cinci ani de zile este perioada si este dobanda de peste 4,5% pe an", a precizat ministrul Finantelor la Ploiesti. "Eu zic ca populatia va reactiona pozitiv, pentru ca dobanda este una foarte buna, spuneam peste 4,5% pe an, dobanda pe care bancile nu o dau astazi nici pe departe, mai mult, aceasta dobanda nu se impoziteaza de catre statul roman, la banci ea este impozitata. Si sunt si alte avantaje: statul garanteaza categoric si 100% pentru sumele depuse si pentru dobanzile aferente, asa ca eu zic ca lumea va fi atrasa", a precizat ministrul, potrivit Romania Libera.





Lectia Simonei Halei - "Bine ati venit acasa!" Primul ministru de interne care ii va invata pe cei de la frontiera sa spuna cetatenilor romani "Bine ati venit acasa!" va intra in istoria bunului-simt. Imaginile cu avionul Tarom care a adus-o pe Simona Halep in tara umplu ecranele. Toate televiziunile sunt incremenite in zoom pe usa aeronavei. Din pacate, ca si in 1994, cand "tricolorii" s-au intors de la World Cup, Primaria n-a facut ce fac toate orasele lumii: sa se deschida in fata performantei. Sa lase oamenii pe strazi, in piete si sa-i plimbe pe eroi printre femeile, copiii si barbatii care sa-i imbratiseze cu privirea. Dupa Mondialul din SUA, Hagi si compania au intrat in Bucuresti prin spate, ocolind pe la vechiul sediu al FRF, de la Hotel Flora. Daca tot suntem mindri de ea si reimprospatati in sentimentul ca putem sa ne schimbam, sa privim acest moment. In multe tari ale lumii, cand cetatenii trec granita li se spune: "Bine ati venit acasa!". Nu conteaza ca vin din vacanta sau sosesc doar pentru Sarbatori, ca s-o ia din nou de la capat, la munca, in strainatate. Nu conteaza ca sunt batrani sau copii, ca sunt "capsunari" sau oameni de afaceri, conteaza ca tara lor le spune "Bine ati venit acasa", potrivit Tolo.





Intalnirea Trump-Kim: sedinta foto sau eveniment istoric? Asteptarile intalnirii dintre Trump si Kim difera. Insa semnalele diplomatice recente indica faptul ca primul summit intre Coreea de Nord si SUA va fi un succes - cel putin unul pe termen scurt. Kim Jong Un a fost salutat cu entuziasm de catre ministrul de externe Vivian Balakrishnan in momentul sosirii, cu o aeronava Air China, pe aeroportul din Singapore, duminica, la ora 14:45. Presedintele nord-coreean in varsta de 34 de ani, imbracat in costum inchis la culoare, de tip Mao, cu aceeasi frizura inconfundabila, a afisat un zambet larg. Insusi faptul ca participa la un summit cu presedintele american Donald Trump este deja un vis implinit pentru Kim. Chiar si bunicul sau, fondatorul Coreei de Nord, Kim Il Sung, si-a propus sa negocieze de la egal la egal cu Washingtonul, relateaza Deutsche Welle.





Soprana Angela Gheorghiu, scrisoare catre Gabriela Firea: Am refuzat cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului. Am simtit ca munca si notorietatea mea vor fi instrumentalizate de catre dumneavoastra Soprana Angela Gheorghiu relateaza intr-o postare pe Facebook ca a refuzat cheia si titlul de cetatean de onoare oferite de primarul Gabriela Firea in doua ocazii in 2017. "Am simtit atunci ca munca si notorietatea mea vor fi instrumentalizate de catre dumneavoastra si de aceea am refuzat", scrie soprana pe Facebook. Postarea vine pe fondul evenimentului de luni de la Arena Nationala, unde Gabriela Firea a fost huiduita copios de public cand i-a inmanat Simonei Halep. Sunt profund deziluzionata, stimata doamna primar al orasului Bucuresti, pentru ca ati continuat sa va folositi de numele unor mari personalitati, oferindu-le cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului. Avand o cariera mondiala din anul 1990 pana astazi, sunt si eu un exemplu pentru elita si intelectualii din Romania ce nu se lasa instrumentalizati de dumneavoastra; da, tin sa subliniez ca am refuzat cheia si cetatenia de onoare a orasului Bucuresti in septembrie 2017 cu ocazia concertului meu, oferit de catre primaria orasului Bucuresti publicului din Romania. Am refuzat aceste onoruri si pe data de 1 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, informeaza G4Media.





Azi, inca un inculpat si-a recunoscut vinovatia in traseul banilor furati de la Spitalul "Malaxa"! Secureanu insista sa i se ridice control judiciar, moment in care poate pleca in strainatate E pranz si, la Tribunalul Bucuresti, tocmai incepe inca un termen al judecatii in care DNA il acuza pe Florin Secureanu ca a delapidat peste 2 milioane de euro din bugetul spitalului "Malaxa". La bara vine Gabriel Deaconu. In rechizitoriu, procurorii sustin ca el era la capatul lantului trofic. Banii spitalului "Malaxa" erau "saltati" prin contracte supraevaluate. Sumele ajungeau la Mesner si Ionita, al doilea ii spala prin suveici, ca sa-i intoarca cash lui Secureanu, iar in procesul de albire a mitei aparea Gabriel Deaconu. "Imi recunosc vinovatia, recunosc complicitatea la spalarea de bani, cer derularea procedurii simplificate", spune Deaconu. Judecatorul Andriescu vrea ca omului sa-i fie clar ce inseamna recunoasterea, precizeaza Tolo.





Taxa auto poate fi ceruta inapoi doar pana la sfarsitul lunii august Proprietarii de automobile care au achitat, in ultimii ani, taxa pentru prima inmatriculare in Romania a vehiculelor mai au voie sa depuna cereri pentru restituirea acestor bani doar pana la sfarsitul lunii august 2018. In acest moment, nu se plateste taxa de mediu pentru inmatricularea unei masini in Romania, dar foarte multi romani au platit-o deja, fie ca ea s-a numit, in functie de momentul platii, "taxa speciala", "taxa de poluare" sau "timbru de mediu". Procedura prin care proprietarii care au platit taxa auto pot cere statului roman sa le restituie acesti bani este prevazuta de Ordonanta de Urgenta 52/2017. Conform OUG 52, data-limita pana la care proprietarii pot cere restituirea taxei auto este 31 august 2018. Cu alte cuvinte, pentru indeplinirea acestei proceduri mai avem la dispozitie mai putin de trei luni. OUG 52/2017 precizeaza ca dreptul contribuabililor de a cere restituirea taxei auto se naste la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire "se depun, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 august 2018", arata Romania Libera.





Tineri de la mitingul PSD mi-au spus ce i-a facut sa iasa in strada Elevi de 17 si 18 ani au declarat ca ei au venit sa protesteze fata de guvernul lui Dragnea. Prima data am trecut prin Victoriei la inceputul Pride-ului. Marea de oameni in alb ce tocmai se inchega, delimitarea clara prin cordoane de jandarmi de culorile de la Pride, prima ciocnire dintre lumi. Pasnica, fara probleme, usor timida si dezorientata din partea alba. Probabil pentru multi dintre ei Bucurestiul asta mare si colorat era coplesitor, veniti de pe drum, se uitau la cum multimea asta vesela sustine Dumnezeu stie ce. Am mers apoi la Universitate, cu Pride-ul, si m-am intors cu metroul. Dintr-o lume in alta si inapoi, una care se misca, alta care statea, sfarsita dupa atata drum si soare, potrivit Elevi de 17 si 18 ani au declarat ca ei au venit sa protesteze fata de guvernul lui Dragnea. Prima data am trecut prin Victoriei la inceputul Pride-ului. Marea de oameni in alb ce tocmai se inchega, delimitarea clara prin cordoane de jandarmi de culorile de la Pride, prima ciocnire dintre lumi. Pasnica, fara probleme, usor timida si dezorientata din partea alba. Probabil pentru multi dintre ei Bucurestiul asta mare si colorat era coplesitor, veniti de pe drum, se uitau la cum multimea asta vesela sustine Dumnezeu stie ce. Am mers apoi la Universitate, cu Pride-ul, si m-am intors cu metroul. Dintr-o lume in alta si inapoi, una care se misca, alta care statea, sfarsita dupa atata drum si soare, potrivit VICE.