Subiectele zilei: Avocata Elenina Nicuţ a învins CCR din nou în Justiţie; Profesor la Oxford: Mimăm democraţia, dar totul se schimbă pe bandă rulantă; Vine valul de pensionări care va goli sistemul de justiție de procurori și judecători?

Elenina Nicuţ a mai învins o dată CCR. Ea a dat în judecată CCR întrucât a decis, prin hotărâre administrativă, să nu mai publice opinia separată a judecătoarei Livia Doina Stanciu în conţinutul deciziei CCR privind pragul la abuzul în serviciu la sesizarea Bombonicăi Prodana, fosta soţie a liderului PSD Liviu Dragnea. E vorba de decizia 392/2017. Livia Stanciu argumenta împotriva obligării legiuitorului să introducă un prag al prejudiciului în infracţiunea de abuz în serviciu. Sentința desființează o hotărâre CCR și face pracic ca orice opinie separată să fie publicată obligatoriu împreună cu deciziile CCR, potrivit G4media. Corneliu Bjola, profesor de Studii Diplomatice la Universitatea Oxford, a făcut o radiografie a tabloului care are în centru reacţiile în urma modificărilor aduse codurilor de procedură penală. „Cauzele imediate sunt evidente, e vorba de modificarea codurilor penale, această idee de a modifica codurile penale cu dedicaţie pentru Dragnea, Tăriceanu şi pentru ceilalţi cu probleme penale, fără dezbatere, cu vot pe banda rulandă" a spus el, potrivit Digi24 Ne putem întoarce pe ce parte vrem. Va fi imposibil să ne odihnim, căci ne-am pregătit culcuşul execrabil. Ce-ar mai fi deci de făcut? Să ne sculăm. Să-l refacem. Dar putem, aşa surmenaţi? Se înşală cine crede că nu. Nu ştiu ce e mai revoltător. Să fii luat la refec pentru că nu eşti în persoană, ci cu sufletul şi tastatura, la proteste ce-ţi par obligatorii? Ca şi cum n-ai fi fost la nenumărate manifestaţii! Şi ca şi cum n-ai fi avertizat ani la rând, săptămână de săptămână, împotriva lentei asasinări, cu picătura chinezească şi rusească, a statului de drept românesc!, scrie Deutsche Welle. Legea de modificare a statutului magistraţilor a fost declarată constituţională de CCR şi merge la promulgarea de către preşedinte. Vestea că legea ar putea să intre în vigoare în curând a provocat un val de bucurie în instanţe şi parchete, informează surse din sistemul judiciar. Modificarea introdusă este deosebit de atractivă. Pe legea nouă, un magistrat poate să iasă la pensie la 20 de ani vechime în profesie, fără să aibă vârsta de pensionare de 60 de ani, potrivit G4media. România se află în topul ţărilor în care tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani nu muncesc, dar nici nu studiază, preferând să stea acasă pe banii părinţilor. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici furnizate de Biroul European de Statistică – Eurostat, potrivit cărora, alături de Italia, Cipru, Grecia şi Croaţia, ţara noastră completează topul cinci al statelor cu cel mai ridicat grad de inactivitate în rândul absolvenţilor de liceu, cu 19,3% din tineri aflaţi într-o astfel de situaţie. La pol opus se situează Olanda, Slovenia şi Austria. Diferenţa o face, în primul rând, modelul cultural, dar cauzele sunt multiple, atrag atenţia specialiştii în piaţa muncii, potrivit Adevarul.

Persoanele asigurate în sistemul naţional de sănătate pot beneficia de un set de analize pe care medicii lor le pot prescrie. Problema este că mulți dintre pacienți nu știu, iar atunci când vor să își facă analize de pe o lună pe alta laboratoarele nu mai au fonduri și trebuie să aștepte cel puțin 30 de zile. Serviciile medicale preventive şi profilactice sunt prevăzute distinct în contractul-cadru pe care furnizorii de servicii medicale îl încheie cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). De aceste servicii pot beneficia mai multe categorii de pacienţi şi vizează urmărirea anumitor parametri, în funcţie de vârsta pacienţilor, potrivit Gazeta de sud. Manifestările fizice sau verbale, motivate de ură împotriva evreilor, constituirea sau aderarea la organizaţii cu caracter antisemit, precum şi promovarea antisemitismului prin diverse materiale ori simboluri vor fi considerate infracţiuni şi vor fi pedepsite cu închisoarea, potrivit unui proiect de lege care tocmai a primit votul final din partea deputaţilor. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului a primit miercuri votul favorabil şi din partea Camerei Deputaţilor, relateaza Stirile ProTv. Oamenii din Eibenthal nu-şi închid banii în safe-uri şi nici nu-i ascund sub duşumele. În schimb, se ştie că ei agaţă sacoşe cu monede şi bancnote pe garduri, aşteptând să le sosească pâinea, se arată într-un reportaj. Acest sat românesc a devenit recunoscut drept o zonă fără hoţi pentru că, deşi banii pot fi furaţi cu uşurinţă, ei nu se fură niciodată. Cuibărit între dealuri din vestul României, Eibenthal are o populaţie formată în majoritate din etnici cehi. Rupt de restul ţării prin apele Dunării, inaccesibilitatea este cea care îi asigură farmecul, potrivit G4media. Comisia Europeană (CE) apasă pedala de accelerație pentru combaterea fenomenului „fake news“ și a dezinformării on-line. Începând cu anul 2017, oficialii de la Bruxelles au trecut la elaborarea unei strategii concrete în acest sens. Comisia a înființat un Grup la nivel înalt, format din 39 de membri din țările UE, în care se regăsesc reprezentanți ai RTL, ARD, Mediaset, Sky News, Alianța televiziunilor publice din Europa (EBU), AFP, Bertelsmann, ai Organizației europene a asociațiilor de consumatori, „Reporteri fără frontiere“, ai „Federației europene a jurnaliștilor“, precum și profesori ai universităților din Aarhus, Oxford și Riga, potrivit Gazeta de sud.