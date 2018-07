Dragos Bucurenci susține că a fost dat afară din platoul emisiunii „Acasă la oamenii Realității” fiindcă l-a contrazis pe purtătorul de cuvânt al BOR

”Nu-mi vine să cred că asta s-a întâmplat în România zilelor noastre. În pauza publicitară, Alexandra Păcuraru, prezentatoarea emisiunii „Acasă la oamenii Realității” (Realitatea TV), mi-a cerut să plec din platou pentru că am îndrăznit să-l contrazic pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române și s-o întreb de ce călătorește cu avionul duminica dimineață când credincioșii adevărați merg la slujbă.”, scrie Dragos Bucurenci pe contul său de Facebook.





Postarea integrală:





Mai mulți prieteni m-au întrebat, pe bună dreptate, ce căutam acolo și aș vrea să le răspund. M-a căutat vineri un producător de la Realitatea și m-a invitat duminică la ora 17 la o emisiune despre mitingul programat pe 10 august. N-am întrebat ce emisiune pentru că la Realitatea sunt multe talk show-uri și nu le știu pe toate. Am întrebat, în schimb, așa cum fac întotdeauna, cine mai vine. Mi s-a spus că vor fi mai mulți invitați, între care și tatăl unui supraviețuitor de la Colectiv și Vlad Voiculescu . Mi s-a părut congruent cu talk show-urile la care particip de obicei la Realitatea și am acceptat.







Când am ajuns în platou, am recunoscut-o pe prezentatoare. O văzusem într-o înregistrare pe Internet într-o dezbatere despre religie și educație în care toți invitații erau de aceeași părere. Nu mi s-a părut de bun augur. Am aruncat o privire în platou, l-am zărit pe purtătorul de cuvânt al BOR, d-l Bănescu, și m-am întrebat dacă nu am greșit cumva ora. L-am sunat pe producător și i-am spus că am ajuns. Omul a ieșit din regie și m-a poftit la machiaj, apoi în platou. L-am întrebat, ca să nu fie niciun dubiu, dacă aceia sunt invitații „Domnul acela nu este purtătorul de cuvânt al BOR?” „Ba da.” „Și discutăm despre mitingul din 10 august?” „Da”. OK. Chiar eram curios să aflu ce are biserica ortodoxă de spus despre acest miting. I-am și spus d-lui Bănescu că mă bucur să-l cunosc, când am dat mâna cu dumnealui.







Din păcate, în loc să vorbim despre miting, emisiunea a început cu un lung solilocviu al d-lui Bănescu din care am aflat că românii pleacă din țară pentru că le e dor de valorile bisericii ortodoxe, pe care se duc să le caute în Occidentul primitor. Când mi-a venit rândul, am povestit că eu știu români care au plecat din pricina valorilor conservatoare promovate de biserica ortodoxă. Intervenția mea a stârnit nu numai mânia firească a d-lui Bănescu, ci și urgia prezentatoarei, care și-a abandonat complet rolul de moderator, exact cum o văzusem în înregistrarea de pe Internet, de care, de altfel, i-am și adus aminte. La un moment dat mi-a spus că am greșit emisiunea, ceea ce era, deja, de domeniul evidenței...







Îl respect pe d-l Bănescu și nu-l invidiez pentru munca pe care o are, de a da o față umană, prietenoasă și contemporană unei instituții învechite, corupte și anacronice. Dacă mi s-ar fi spus că va veni și dumnealui, i-aș fi atras atenția producătorului că va urma o dezbatere furtunoasă. Cel mai probabil, aș fi declinat invitația. Dar nu înțeleg să-mi țin opiniile pentru mine într-o emisiune în care am fost invitat și în platoul unei televiziuni care susține seară de seară prin toate vocile sale valorile statului de drept (de exemplu, libertatea de conștiință și libertatea de exprimare).







Aș vrea să-mi cer iertare și pe această cale d-lui Bănescu pentru că nu mi-am luat rămas bun la plecare (a trebuit să-mi atragă dumnealui atenția, altfel aș fi plecat fără s-o fac). Eram absolut bulversat de ceea ce mi se întâmplase. Singura dată când am mai părăsit un platou de televiziune în timpul emisiei a fost pentru a nu continua o dezbatere cu Corneliu Vadim Tudor. Dar atunci, în 2006, am plecat eu, din proprie inițiativă. Astăzi, în 2018, mi s-a cerut să plec. N-am exagerat când am spus că eram în șoc. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Realitatea este unul dintre motivele pentru care prietenii mei pleacă din România.