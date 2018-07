Subiectele zilei: ​La catafalcul unei preşedinţii eşuate; ​Adolescenta de 15 ani care a născut doi copii şi este însărcinată a treia oară; ”Ciorna” lui Vladimir Putin, fotografiată de jurnaliști. Mesajele care apar pe notițele liderului rus

La numai 15 ani, Ana Mari Pitrop, o copilă din satul Prisăcani, judeţul Botoşani, este mamă a doi copii şi îl aşteaptă pe al treilea. Practic de la vârsta de 13 ani, copila este gravidă aproape continuu. De altfel, încă de acum doi ani, s-a mutat într-o casă din sat, împreună cu tatăl copiilor, un botoşănean de 23 de ani. Cei doi aşteaptă ca tânăra să facă 16 ani pentru a se căsători. În loc să meargă la şcoală, fata îngrijeşte copii, face mâncare şi curat prin casă. Viitorul soţ în schimb, munceşte cu ziua prin sat, mai ales în agricultură. Viaţă de mamă începută la 13 ani Ana Maria Pitrop avea numai 13 ani când şi-a încheiat definitiv copilăria. Pe vremea aceea trăia în cătunul Balta Roşie, o localitate desprinsă parcă din evul mediu, scrie Adevărul Favian s-a lovit la ochi într-un loc de joacă din Bumbeşti-Jiu. După mai multe examinări, medicii au ajuns la concluzia că ochiul băiatului este distrus şi doar un transplant de cornee i-ar putea reda vederea. Această operaţie nu se poate face însă în România. Alexandra Tudor - mama copilului: „Ni s-a făcut internare de o zi, i s-a făcut anestezie generală, o examinare şi ni s-a zis că este nevoie de transplantul acesta de cornee cum scrie şi în biletul de externare” Părinţii şi-au vândut maşina să poată face toate drumurile spre spitale. Au făcut noi programări la o clinică din Timişoara. Între timp, aşteaptă şi răspuns de la un spital din Turcia, unde se pot face astfel de operaţii copiilor, informează Digi24. Am susţinut cu putere alegerea lui Iohannis, în 2014. L-am criticat dur, în răstimpuri. L-am elogiat când mi s-a părut că acţionează lăudabil. Nu el, ci regimul Dragnea poartă vina pentru dezastrul democraţiei. Dar eşecul preşedintelui nu e mai puţin grav. Meseria de preşedinte nu se învaţă uşor. Presupune oarecare talent şi flexibilitate, cuplate cu inteligenţă, demnitate şi modestie, cu un simţ al sarcinii uriaşe, încredinţate de Suveran, deci de popor, precum şi cu o doză de entuziasm potrivit misiunii înalte, istorice, asumate ca şef al statului. Iohannis a mimat un timp, abil, că ar poseda măcar unele din aceste calităţi. Părea un preşedinte demn, cam prea taciturn, cam provincial, cam lent şi, mai ales, cam prost sfătuit de politrucii de extracţie USL-istă care-l înconjurau când a ajuns la putere, relatează Deutsche Welle Cea mai categorică și amplă poziție pe care Comisia de Etică a TVR a avut-o în ultimii ani, dacă nu în toată existența sa, a fost redactată și este una extrem de critică la adresa conducerii televiziunii publice. Într-un document de 26 de pagini, publicat integral la finalul textului, este rezumat cazul conflictului dintre Doina Gradea, președintele director general al TVR, și Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii ”Starea nației”. Horia Grușcă (președinte), Cristina Andrei, Gabriela Avram, Răzvan Butaru, Sandor Kacso, Ioana Mureșan și Marian Voicu compun Comisia de Etică, for neexecutiv, dar extrem de important în orice televiziune publică a lumii. Cei șapte membri își deschid raportul cu un rezumat al audierii părților, notează tolo.ro O țară săracă a periferiei europene zguduită de manifestații ca cele din Franța ar fi fost cu siguranță ”repudiată” în Europa și scoasă de pe harta oricăror investiții. România este totuși o țară atât de liniștită! Unii pretind că este și asta o dimensiune a mediocrității sau chiar a neputințelor sale, dar sunt nedrepți, căci absența violenței este o virtute în sine, chiar dacă una discretă care funcționează ”în negativ” prin absența a ceva. În Franța, de pildă, reformele președintelui Macron prilejuiesc de vreme îndelungată manifestații și contrareacații violente care par de neimaginat într-o țară ca România cu toate frământările ei protestatare din ultimii ani. Dar am ales Franța ca exemplu și ca reper mai ales datorită scandalului din ultimele zile când a fost dezvăluit un fapt, într-adevăr, uluitor, conform Deutsche Welle O jurnalistă americană a încercat să descifreze notițele lui Vladimir Putin, pe care liderul rus părea că le ține intenționat la vederea fotografilor, la conferința de presă comună cu Donald Trump, la Helsinki. ”Un prim-plan cu notițele lui Vladimir Putin arată următoarele teme de discuție, din ce am reușit să descifrez: 1.”interferența” (n.r. implicarea Rusiei în alegerile americane) (cu ghilimele) - propunere 2.Ucraina - idei noi, tranzitul de gaz 3.Siria - campanie umanitară comună”, a scris jurnalista Julia Davis pe Twitter. Jurnalista a remarcat că după modul în care Vladimir Putin ținea notițele, liderul de la Kremlin și-a dorit ca ele să fie fotografiate de jurnaliști, arată Știrile ProTV