Subiectele zilei: Cum ar vota bucureștenii, dacă ar avea loc alegeri. Pe cel loc e PSD-ul într-un sondaj curs; Copiii din România se învață întâi cu băutura, apoi cu buletinul. Mărturia unui fost dependent de alcool; Ce spun oamenii din Carcaliu, satul unde a fost găsit un Picasso. “Bă, da frumoşi tablourile alea”

Aceasta este concluzia unui studiu CURS, realizat în Municipiul București pe un eșantion de 1.067 de persoane. Marja de eroare este de +/- 3,0% iar interviurile operatorilor au avut loc la domiciliul persoanelor chestionate. Potrivit răspunsurilor date, dacă astăzi ar fi alegeri europarlamentare, 38% dntre cei chestionaţi ar vota PSD, în timp PNL şi ALDE ar avea fiecare 15% . Sondajul pe București va fi repetat din două în două luni. Conform primului sondaj, 38% dintre cei chestionaţi ar vota PSD, în ciuda scandalurile din acest partid, relatează stiripesurse.ro. Urmatoarele în opțiunile alegătorilor chestionați sunt ALDE şi PNL, formaţiuni care ar strânge fiecare 15% din voturi, scrie Libertatea. Copiii cad în patima alcoolului încă din clasele primare, este concluzia îngrijorătoare a unui studiu făcut de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Vârsta medie a minorilor care au consumat alcool a scăzut sub pragul de 10 ani. În cazul adolescenţilor, situaţia este încă şi mai gravă. 84% din băieţi şi 12% din fetele care au 16 ani au consumat cel puţin o dată în viaţă o băutură alcoolică. Pentru mulţi dintre ei este o formă de socializare. „Când aveam 12 ani. M-am făcut praf. În liceu. 17 ani, 16 ani. Beam bere și vin ieftin de țară, pentru că veneau colegii cu el.”, spune un adolescent potrivit Digi24. Oamenii din Carcaliu, judeţul Tulcea, habar nu au avut timp de 5 ani că în satul lor se acunde un Picasso. Mulţi nici nu au azit de pictorul de origine spaniolă. Sătenii din Carcaliu nu ştiau însă mai nimic despre Picasso, Matisse, Monet sau Gauguin şi nu înţelegeau de ce se face atâta zarvă. „ Bă, da frumoşi tablourile alea.” „ Tu dacă le furai? Ce făceai cu ele?„ „Eu nu le ardeam, eu le puneam în casă aşa.” , spune un localnic potrivit Stirile ProTv Medicii români sunt atarşi în continuare de mirajul Occidentului, în ciuda faptului că salariile la spitalele de stat din România au crescut în ultima perioadă. Argumentul este că spitalele din ţară au puţine posturi scoase la concurs, în străinătate se câştigă în continuare mult mai bine, iar condiţiile de muncă sunt mult mai bune. La Timişoara au venit reprezentanţi ai unor spitale din Germania, Marea Britanie, Franţa, Belgia, Olanda, Suedia, Norvegia şi Danemarca. Străinii caută medici specialişti, dentişti, medici de familie, medici rezidenţi, asistenţi, farmacişti, infirmieri sau îngrijitori, scrie Adevarul. Ungaria îi amenință cu închisoarea pe cei care îi ajută pe refugiați. Amenințarea nu este valabilă și în cazul lui Viktor Orbán, care a introdus ilegal în Ungaria un prieten. Incredibil, este de părere Krsto Lazarevic. Are o condamnare, nu are documente valabile și este dat în urmărire pentru fraudă în dauna statului în țara natală. Este liderul unui grup infracțional. A ajuns ilegal la Budapesta și a cerut azil pentru a scăpa de pedeapsa de doi ani de închisoare primită în țara de origine. Viktor Orbán l-a primit cu brațele deschise pe acest "refugiat". Fiindcă este vorba despre amicul său Nikola Gruevski - timp de un deceniu premier al Macedoniei. Orbán spune că nu vrea refugiați care nu se potrivesc culturii maghiare. Dar Nikola Gruevski se potrivește de minune culturii Orbán. Ambii sunt autocrați, scie Deutsche Welle. https://www.dw.com/ro/europa-mea-refugiatul-gruevski-%C5%9Fi-noua-rut%C4%83-balcanic%C4%83/a-46337708. Aproape jumătate dintre elevi spun că văd cum profesorii îi evaluează subiectiv la clasă. Doar 35,39% consideră „modern” sau „adecvat” stilul de predare al profesorilor și numai 13% dintre elevii navetiști chestionați beneficiază de decontarea integrală a navetei școlare. Rezultatele fac parte dintr-un raport lansat de Consiliul Național al Elevilor, pe baza răspunsurilor a 8.699 de elevi. Consiliul Național al Elevilor (CNE), structura ce reprezintă elevii din România, a lansat a doua ediție a Raportului privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Național (RISEN). “Acest raport este menit să confere o radiografie clară a modului în care actorii cu activitate relevantă în educație înțeleg și respectă Statutul Elevului, codul care cuprinde drepturile și obligațiile aferente calității de elev”, spune Consiliul, într-un comunicat remis Edupedu.



Cel mai mare spital de urgenţe pentru copii din ţară, Spitalul «Grigore Alexandrescu», a venit cu o soluţie inedită, pentru a şti în orice moment care este numărul de paturi disponibile din unitatea sanitară, dar şi măsura în care mai poate primi pacienţi sau nu. Concret, fiecare secţie a fost dotată cu o tabletă în care asistentele bifează momentul internării sau externării unui bolnav, toate datele fiind transmise, printr-o aplicaţie IT pusă la punct de un rezident, la direcţia medicală a spitalului. Astfel, se pot gestiona mai bine paturile din unitatea sanitară. „Ştim în timp real care e situaţia pe compartimente şi secţii, gestionăm mai bine urgenţele, prin acest sistem ne dorim să avem şi informaţii legate de durata internării, să vedem care sunt secţiile supraaglomerate, cele cu cei mai puţini pacienţi şi să vedem şi care sunt costurile”, a explicat Alexandru Ulici, managerul spitalului pentru Adevarul.

România şi-a alungat medicii peste graniţă, sătui să suporte eternele lipsuri din sistemul sanitar. România îşi duce bolile pe picioare. N-are dispensare, n-are medici, n-are bani, n-are de nici unele. Iar sutele de mii de oameni de la ţară se roagă pentru sănătate pentru că la doctor n-au unde să meargă. „E dezastru.Suntem departe de oraş şi până ajungem acolo. Ne găsesc dracii, murim.”, spune un localnic potrivit Stirile ProTv.