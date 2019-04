Subiectele zilei: Respingerea remanierii: cine pierde și cine câștigă?/ Care este planul B al PSD; „Vestele albastre”: Oamenii care au bătut țara pentru 2 lei pe oră în plus la salariu

Președintele a anunțat marți că nu acceptă propunerile PSD pentru ministerele Justiției, Fondurilor Europene și Românilor de pretutindeni, printr-un mesaj pe Facebook. "Remanierea propusă de PSD este o farsă, nu are absolut nimic de-a face cu îmbunătățirea actului de guvernare și nici cu agenda românilor. Este un demers neavenit, cauzat de o răfuială din interiorul PSD. Nu sunt de acord cu cele trei propuneri de miniștri, sunt persoane nepotrivite, care nu au pregătirea și ținuta necesare pentru o asemenea funcție și, în consecință, nu accept această remaniere." „E un fel de farsă. I-am cerut premierului să vină cu alte 3 propuneri” a declarat el ulterior. Tăriceanu l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că este „în afara Constituţiei” pentru că a refuzat cele trei propuneri de miniştri. "Dacă persoanele nu au vreo interdicţie de execitare a drepturilor civice, dacă nu au interdicţia de a ocupa funcţii publice, atunci poate preşedintele să refuze propunerile făcute de primul-ministru." Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat marţi, la B1 Tv, că, în opinia sa, PSD nu a renunţat definitiv la ideea restructurării Guvernului, iar dacă se va ajunge la un vot în Parlament, vom asista la o situaţie fără precedent, în care şeful statului va primi trei propuneri trecute de votul legilsativ, pe care le-a respins deja la remanierea directă şi, în mod normal, va merge la Curtea Constituţională.Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 evenimentele de marți: „Ce a reuşit Liviu Dragnea e una dintre cele mai spectaculoase lovituri de levier în genunchi pe care şi-a dat-o vreodată cu această remaniere”. Jurnalistul a explicat că din respingerea remanierii câştigă Iohannis, Dăncilă, Tăriceanu şi pierde clar Dragnea.Ca urmare a refuzului, premierul Viorica Dăncilă a numit trei interimari: Ana Birceall, la Justiţie, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, şi Radu Oprea, în fruntea Ministerului pentru românii de pretutindeni. Florin Iordache a precizat că „cea mai rapidă soluţie, în acest moment, este soluţia restructurării." „Înteleg ca s-a modificat cumva Constituţia şi există un drept de veto al preşedintelui. În primul rând, trebuia să ia act de demisii şi în al doilea rând trebuia să hotărască pe condiţii de legalitate. Cred că decizia partidului o vom hotărî împreună şi cu colegii de coaliţie”, a spus el. Liviu Dragnea a convocat, marţi, la Parlament, o şedinţă a coaliţiei , pentru a analiza variantele pe care le au la dispoziţie, în urma refuzului preşedintelui Klaus Iohannis de a accepta remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă. Surse din PSD au precizat că varianta restructurării Guvernului, printr-un vot în Parlament, este cântărită cu atenţie, în contextul în care există riscul ca unii parlamentari să nu poată fi prezenţi, la vot, miercuri.În război luptele se duc cu puşti, grenade şi ameninţări. De la ştiri aflăm de victime în număr mare, de atentate şi mulţi refugiaţi. Însă mai există şi un alt câmp de luptă: trupul feminin. Subiectul este atât de delicat încât rareori ajunge în cărţile de istorie, în atenţia completului de judecată sau în presă. Totuşi, de când există războaie în lume, violenţa sexuală este o parte din acestea. Legea este limpede. "Violul sau orice altă formă de agresiune sexuală sunt interzise", afirma într-un discurs din luna februarie Peter Maurer, preşedintele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, scrie Deutsche Welle. În a 51-a zi de protest neîntrerupt, greviștii de la Electrolux Satu Mare, supranumiți „vestele albastre”, au ajuns la București. Vor 2 lei în plus pe oră, ceea ce înseamă aproximativ 300 de lei pe lună. În total, Electrolux are 930 de muncitori care beneficiază de Contractul Colectiv de Muncă. Ieri dimineață a avut loc o nouă rundă de negocieri între conducerea Electrolux Satu Mare și sindicaliști, negocieri în urma cărora însă nu s-a întâmplat nimic notabil, scrie Libertatea. Într-o vreme în care tehnica şi tacticile de război evoluează constant, un singur lucru rămâne neschimbat pentru un militar: Sentimentul datoriei faţă de ţară şi respectul pentru cei care au trecut prin focul gloanţelor pe câmpul de luptă. Un veteran de 102 ani, din Iaşi, colonel în rezervă, a primit vizita camarazilor mai tineri, care au venit să-i mulţumească pentru sacrificiul făcut. Gheorghe Grigoriu a fost grav rănit în cel de-Al Doilea Război Mondial, iar suferinţa a continuat şi după ce s-a întors de pe front - în anii '50, a fost închis în temniţele comuniste, scrie Digi24. Fenomenul smombie implică pe cineva care traversează uitându-se pe telefon, în loc să fie atent dacă îl pândeşte un pericol iminent, cum ar fi un vehicul. Este un fenomen foarte îngrijorător, a declarat avocatul Michel Benezra. În ciuda campaniilor de sensibilizare, numărul dependenţilor de telefonul mobil, chiar şi pe stradă, a crescut în mod îngrijorător. 65% dintre francezi recunosc că îşi consultă telefonul mobil în timp ce merg pe trotuar sau traversează, faţă de 50% în urmă cu patru ani. Sunt numiţi smombie, o combinaţie între smartphone şi zombie, scrie Adevarul.