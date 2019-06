Subiectele zilei: Militarii americani, vânaţi de ţânţarii băştinaşi la exerciţiul militar NATO de la Cincu; Piramida lui Plahotniuc se risipește. Slujitorii săi sunt expulzați din instituțiile statului; Academia Română nu are bani de salarii și propune tăieri

La aplicaţiile din poligonul Cincu, militarii americani din Regimentului 2 Cavalerie, care au porecla „The Dragoons”, s-au confruntat cu temperaturi de aproximativ 35 de grade pe un fond de umidatate crescută şi, în plus, s-au văzut nevoiţi să se „bată” cu ţânţarii mioritici. Astfel, sergentul Mark Mcalvain a declarat pentru publicaţia Stars and Stripes că, în timp ce se pregăteau să facă faţă atacului inamic, el şi colegii lui au fost atacaţi de insecte „foarte viguroase” care veneau de peste tot. „Aici sunt atât de mulţi ţânţari încât numai pe faţă am peste 20 de înţepături”, a precizat „Dragonul” Mark Mcalvain, scrie Adevărul