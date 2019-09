Subiectele zilei: Meleşcanu: angajat în MAE în 1966, a fost de patru ori ministru, a schimbat patru partide şi a condus un serviciu secret; Doi ieşeni au împrumutat cu sume incredibil de mari partidele politice

Administrația ”Apele Române” a strâns gunoaie cât un stadion de pe râuri. Instituția cere primăriilor să instaleze camere de filmat în zonele de grătare. Administrația Națională ”Apele Române” cer consiliilor locale să ecologizeze albiile râurilor din zonele lor și să instaleze camere de filmat pentru a vedea cine aruncă gunoaie. Instituția mai solicită amenajarea de spații pentru colectarea deșeurilor în zonele de picnic și amendarea celor care nu respectă legislația. Mai bine de 77 de tone de PET-uri și 440 de metri cubi de material lemnos au fost colectate pe Dunăre, în zona Galați, după ce inundațiile de la începutul verii au adus foarte multe deșeuri, scrie

Elena Cerva din satul Frasin, raionul Dondușeni (Republica Moldova), a fost condamnată la moarte de două ori. Mai întâi a fost condamnată de sovieticii care au măturat până la ultimul bob de grâu podul bojdeucii, lăsând astfel să moară de foame o familie cu 10 copii. După ce au mâncat toată cenușa din vatră, iarba din ogradă și bețele de răsărită din tinda bojdeucei, după ce au mâncat tot jomul, au fiert opincile, au ros fiecare strujan, au dezgropat rădăcini de plante și au epuizat ultima lacrimă, mama celor 10 copii a luat o decizie disperată - să reducă numărul gurilor care trebuiau hrănite. Și aceea trebuia să fie mezina, scrie Euractiv.

După ce în urmă cu două luni era demis din fruntea ministerului de Externe, Teodor Meleşcanu îşi pregăteşte revenirea într-o funcţie înaltă, după ce Viorica Dăncilă l-a propus pentru şefia Senatului. Meleşcanu a intrat în ministerul de Externe în 1966, ajungând prima oară ministru în 1992, iar mai apoi în 2014 şi 2017. Este văzut ca unul din responsabilii pentru dezastrele la votul din diaspora în 2014 şi 2019. În 2000, Meleșcanu candidează din partea propriului partid la alegerile prezidenţiale, acolo unde obţine sub 2% din voturi. În cele din urmă ApR ajunge să fuzioneze cu PNL iar în 2004 candidează din nou la Senat pe listele Alianţei D.A, scrie Adevărul În această zi populiştii de dreapta de la AfD au obţinut cel mai bun rezultat electoral din istoria lor. O dovadă a luptei Germaniei cu ea însăşi, crede Ines Pohl. La 1 septembrie 1939, armata germană a început în zorii zilei atacul asupra Poloniei, pornind practic al Doilea Război Mondial. Rezultatul: milioane de morţi, răniţi, strămutaţi, femei abuzate şi o lume care încă mai suferă de pe urma furiei distrugătoare a naziştilor, notează Deutsche Welle Mai mulţi ieşeni au participat cu sume semnificative de bani la campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat situaţia finală cu fiecare contribuţie a celor care au virat în conturile partidelor fonduri pentru diverse activităţi. În total, ieşenii de pe lista AEP au finanţat organizaţiile politice din care fac parte cu peste 3,4 milioane lei. Vasile Roman a cotizat la Pro România 1,22 milioane de lei, iar Minea Marius a dat la PNL 1,14 milioane. Mulţi dintre cotizanţi susţin că au împrumutat banii, dar cine împrumută un milion de lei unui om cu 4.000 de lei pe lună salariu? notează Ziarul de Iași Cu un aparat digital, poți fotografia chipul unui om de sute de ori într-un minut. Pe cardul SD ai o mie de poze din vacanță și câteva zeci de la ultima ieșire cu copilul în parc. Astăzi, în memoria unui smartphone îți poți tezauriza, fără efort, orice secundă de viață pe care o vrei păstrată. Și cu toate acestea, în era fotografiei rapide, Ștefan Dinu și Alex Spineanu, fondatorii atelierului Allkimik, au decis să realizeze portrete folosind o tehnică laborioasă, specifică jumătății secolului al XIX-lea - ambrotipia. Pentru ei, aceasta este cea mai bună metodă de a reda esența chipului unui om, relatează Republica Județul Cluj e unul dintre cele mai vizitate de turiști, din întreaga țară, relevă informațiile Institutului Național de Statistică. În primele șapte luni ale acestui an numărul turiștilor care s-au cazat în Cluj a fost de 373.600, mai mult decât întreaga populație a orașului Cluj-Napoca și una dintre cele mai mari cifre după Capitală și tradiționalele județe cu potențial turistic, Brașov și Constanța. Statistica arată că în primele șapte luni ale acestui an Capitala a fost vizitată de 1,15 milioane de turiști, Brașovul – de 768.000 persoane, Constanța de 720.000 persoane iar următoarele județe pe această listă, la mare distanță, sunt Cluj (373.600), Mureş (333.400) şi Prahova (325.400), conform Actual de Cluj Românii au posibilitatea să călătorească cu aproape 50% mai ieftin în vacanţele de toamnă, cea mai mare diferenţă de preţ pentru zborurile cu plecare din România fiind pe rutele către Marea Britanie şi Franţa, cu 47%, respectiv 43%, faţă de preţul mediu pentru lunile iunie-august. În ceea ce priveşte cazarea, analiza arată că proprietarii unităţilor au pregătit tarife atragătoare, dar nu toate sunt mai mici decât în sezonul estival. Oraşul cu cele mai multe căutari de zboruri pentru lunile septembrie-noiembrie este Roma, urmat de Barcelona, Paris, Phuket şi Londra, relatează Adevărul