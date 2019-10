Subiectele zilei: Secretele invaziei autobuzelor turcești de tip „Lego” în Europa; Povestea unui medic din Franța, care vrea să se întoarcă în România; Clinica Marelui Ars a fost deschisă la Iaşi doar pentru poze cu ministra Sănătății.

Povestea unui medic din Franța, care vrea să se întoarcă în România. „Mi-au spus: Ţi s-a urât cu binele, suferi de sindromul Stockholm”. Într-o Românie în care examenul de rezidențiat se amână la nesfârșit, iar medicii au nenumărate alte motive de nemulțumire, există, încă, profesioniști care vor să se întoarcă. Nu salariile dublate sunt motivul pentru care un tânăr doctor a decis să revină, ci dorul de casă. Și este hotărât să nu se lase doborât de sistemul de sănătate.Francezii i-au oferit program flexibil şi bani în plus pentru a rămâne, însă medicul rezident vrea să le fie doctor românilor, scrie Într-o Românie în care examenul de rezidențiat se amână la nesfârșit, iar medicii au nenumărate alte motive de nemulțumire, există, încă, profesioniști care vor să se întoarcă. Nu salariile dublate sunt motivul pentru care un tânăr doctor a decis să revină, ci dorul de casă. Și este hotărât să nu se lase doborât de sistemul de sănătate.Francezii i-au oferit program flexibil şi bani în plus pentru a rămâne, însă medicul rezident vrea să le fie doctor românilor, scrie Digi24.ro





Secretele invaziei autobuzelor turcești de tip „Lego" în Europa. Motoare Cummins, FPT – Fiat și Isuzu, cutii de viteze ZF sau Allison, șasiuri de camion ușor sau structuri dezvoltate „in house". Producția este aproape în totalitate manuală. Mașinăriile doar îi secondează pe specialiști și muncitori. De ce? Pentru că forța de muncă este ieftină în Turcia și pentru că asamblarea manuală a camioanelor și autobuzelor conferă fabricii o flexibilitate foarte mare. Poate produce în același timp mai multe tipuri de vehicule, în funcție de comenzi și de specificațiile și dotările cerute de clienți, notează Newsweek.ro





Clinica Marelui Ars a fost deschisă la Iaşi doar pentru poze cu ministra Sănătății. Mult aşteptata Clinică a Marelui Ars de la Iaşi a văzut lumina zilei doar pentru 24 de ore, atât cât a durat deschiderea oficială prezidată de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. Imediat după deschidere, Secţia de Chirurgie Plastică, microchirurgie reconstructivă şi arşi a intrat într-un proces de dezinfecţie. Curăţenia s-a încheiat, ecourile la slujba religioasă de sfinţire a clădirii s-au stins, dar clinica încă nu este 100% funcţională. Şi asta în pofida declaraţiilor conducerii Spitalului Clinic de Urgenţe „Sfântul Spiridon", potrivit Ziarul de Iași

Vasile Duţu (49 de ani) şi concubina acestuia, Oana Maria Râncu (43 ani), au fost trimişi în judecată şi judecaţi prin procedura simplificată, urmare a recunoaşterii învinuirilor. Probele zdrobitoare administrate de procurori în acest caz arată cum a reuşit un gardian dintr-o închisoare de provincie să ajungă în câţiva ani unul dintre cei mai bogaţi angajaţi din sistemul penitenciar românesc, transformându-şi locul de muncă într-o uriaşă sursă de venituri ilegale. Vasile Duţu a fost angajat la Penitenciarul Bacău în 2001, din sursă externă, relatează Adevărul Moment de cotitură în istoria de peste un deceniu a verificării justiției din cele două țări care au intrat în Uniunea Europeană în anul 2007, Bulgaria și România: după ce, la un moment dat, părea că autoritățile de la București canalizează statul de drept înspre zona standardelor europene, în vreme ce Sofia rămâne prada corupției și a crimei organizate, iată că raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare din acest an îi oferă Bulgariei o perspectivă pentru decuplare și lasă doar România sub supravegherea Comsiei Europene, scrie Deutsche Welle La noi, până nu demult, limbajul de cazarmă sau cel de cartier de sorginte interlop-delincventă, dacă mi se permite o astfel de exprimare, era folosit cu precădere de către partea bărbătească a populației pentru a-și arata disprețul față de reguli și convenții sociale, folosindu-și masculinitatea. De ceva vreme acest limbaj a fost adoptat cu foarte mare ușurință și cu o apetență de speriat și de către partea feminină a populației, pe motiv că este cool să vorbești așa. Total greșit! Nu este nimic mai disgrațios ca auzul sau vederea unei femei, mai ales dintre cele ce se pretind educate, folosind un astfel de limbaj în public, fie în vorbire, fie în scris, relatează Republica Îndiguiri, defrișări și cimentări pe malurile Someșului în urma lucrărilor publice făcute de Primărie cu firma Diferit pentru modernizarea podului Porțelanului. Adică, spun cei de la inițiativa Someș Delivery, lucrări care contravin politicilor asumate de primarul Emil Boc, de deschidere a orașului spre râu și extinderea spațiilor verzi. Aceștia critică instituția și spun că proiectul, așa cum e acum, dăunează atât ecosistemului natural al Someșului, cât și calității vieții locuitorilor din apropiere. În plus, mai spuns arhitecții din inițiativă, planșele prezentate spun una, iar realitatea diferă, potrivit Actual de Cluj Discursul de incitare la ură și discriminare capătă proporții alarmante în Republica Moldova, constata o recentă cercetare a Asociației Promo-LEX. În primele trei luni ale lui 2019 numărul cazurilor de utilizare a discursului de ură a crescut cu peste 80 la sută față de anul 2018. Pornind de la aceste concluzii îngrijorătoare, autoritățile își propun să înăsprească pedepsele pentru infracțiunile care au la bază sentimente de dispreț și intoleranță. În cadrul Comisiei parlamentare juridice a fost dezbătut astăzi un proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe cei care promovează discursul de ură și instigarea la discriminare, relatează Radio Europa Liberă