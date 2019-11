Subiectele zilei: Cum îţi poţi schimba sexul în România. Doi dintre cei care au făcut asta în ultima vreme sunt elevi de liceu; Cum s-a transformat o școală de dans într-un centru de abuzuri fizice și sexuale

Jurnalistul independent Matei Bărbulescu a documentat timp de un an abuzurile petrecute la cea mai cunoscută școală de dans din Constanța. Profesorul și coregraful Gigi Marian Osoloș, se folosește de poziția de putere pe care o are în cadrul trupei de dans “Total Dance Center” din Constanța, pentru a le abuza fizic și a obține favoruri sexuale de la elevele lui, notează Libertatea Cinci sătmăreni, dintre care doi liceeni, şi-au schimbat sexul în ultimii ani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din Satu Mare fiind obligat prin sentinţă judecătorească să le dea un nou Cod Numeric Personal şi o nouă identitate. Toţi sunt tineri, însă ultimele două cazuri sunt elevi de liceu care abia au împlinit 18 ani, potrivit Adevărul În replică la răspunsurile libere la întrebările jurnaliștilor pe care le-a dat vreme de aproape o oră și jumătate Klaus Iohannis, Dăncilă a năvălit în sediul PSD, a citit de pe hârtii o listă de minciuni, insulte și victimizări feministe la adresa lui Iohannis, elaborată într-un timp de record mondial, arătând exact ce ar face dacă l-ar avea în față. Nu a asigurat nici măcar un microfon pentru jurnaliștii prezenți, ca să audă ca lumea telespectatorii întrebările lor, scrie Republica Dar e-n capcană şi nu singur. Nu dezbaterea-i problema. Şi cu atât mai puţin Dăncilă, în faţa căreia preşedintele ar urma să câştige, cum spun sondajele, lejer. Un prieten sibian, sas, ca şi preopinentul pe care-l ştie bine, personal, mi-a recomandat cândva, pe nemţeşte, să-l las, fiindcă-i ”beratungsresistent”. Rezistă cu remarcabilă rezilienţă, adică, la orice sfat. Mai ales la cele bune. Dar adevărul e că preşedintele Iohannis nu pare să aibă o ieşire convenabilă din dilema în care s-a vârât, relatează Deutsche Welle Laurențiu Ioan Moater, directorul general adjunct al Companiei Municipale de Consolidări, și-a angajat fiul în subordinea sa, pe funcția de asistent manager. La doar 21 de ani, tânărul Gabriel Ioan Moater primește un salariu de aproximativ 6.900 lei, adică în jur de 1.500 euro. Pe pagina sa de Facebook, Moater junior a menționat că lucrează „Boss la Apple”. În realitate, este „boss” la Consolidări, conform News week Viorica Dăncilă a apărut în seara primului tur al alegerilor prezidențiale purtând un ceas despre care deputatul PNL Florin Roman spune că valorează 20.000 de euro. Broșele fostei șefe a Guvernului, care au fost comentate îndelung, suscitând întrebări privind valoarea lor, au trecut în umbră, după ce deputatul PNL a prezentat ceasul unei case de bijuterii despre care crede că l-a purtat candidata PSD la alegerile prezidențiale. El o acuză pe Viorica Dăncilă de fals în declarația de avere, scrie Radio Europa Liberă Un jucător de la Steaua şi de la Dinamo câştiga pe lună în anii aceia, am prins şi eu şi am avut această capacitate care-mi intra în buzunar, de două-trei ori mai mult decât câştiga Ceauşescu şi ceilalţi conducători ai ţării. Deci el avea, Ceauşescu, 10.000 şi ceva salariu, iar un fotbalist de la Steaua şi de la Dinamo, ca să nu mai spun deplasări, vamă şi aşa mai departe, lua 20.000 - 30.000 de lei pe lună”, a dezvăluit Cornel Dinu, potrivit Telekom Sport