Subiectele zilei: România este o țară ”îmbătrânită”. Scenariul sumbru pentru următorii 80 de ani; Urmărire cu focuri de armă la marginea pădurii. Un braconier a încercat să-l omoare pe poliţistul care îl urmărea; Cazul judecătoarei Crina Muntean. „Coincidențe” între Secția Specială, Inspecția Judiciară și PSD

Unul dintre fugari a fost prins într-un final de către poliţiştii. Celălalt - un bărbat de circa 55 de ani din Zalău - şi-a continuat goana, în tot acest timp ameninţându-l pe omul legii care îl urmărea că îl va împuşca dacă nu renunţă. Când poliţistul a ajuns la aproximativ 15-20 de metri distanţă, zălăuanul a tras un foc de armă în direcţia acestuia, fără a-l nimeri, după care s-a făcut nevăzut, relatează Adevărul E nevoie în România de tot şi de mai mult decât atât. Schimbarea politică e tardivă, incompletă şi neconvigătoare. Dar inutilă nu e decât dacă PNL nu pricepe integral urgenţa măsurilor necesare relansării ţării. În ciuda lucidităţii afişate (alături de nesimţirea de a-l invita la Cotroceni, la recepţia de ziua naţională, pe Adrian Năstase) de proaspăt realesul preşedinte, care a reliefat, just, că adversarul liberalilor e PSD, nu USR, e probabil ca PNL să nu fie în stare să realizeze ce are de făcut, cum, când şi de ce, scrie Deutsche Welle N-a fost vorba despre ”artă fotografică”, ci despre propuneri și voturi ”emoționale”. 900 de persoane au trimis poze, peste 2500 au votat, iar cea mai frumoasă casă din oraș a fost desemnată Casa Enescu. E o casă elegantă, străjuită de două scări, cu lift exterior, funcţional şi astăzi. Casa în care a locuit Enescu are doar trei încăperi. În epocă, era utilizat tot spaţiul, aici locuia şi personalul care îi servea şi se pare că doar aceste camere erau locuite de soţii Maruca şi George Enescu, potrivit Libertatea Judecătoarea Crina Muntean, fosta șefă a Secției Penale din cadrul Tribunalului Bihor, a primit calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de procuroarea Adina Florea, din cadrul Secției Speciale. Crina Muntean este cercetată într-un dosar în care sunt urmăriți penal foștii procurori ai DNA Oradea, Cristian Ardelean și Ciprian Man, acuzați de abuz în serviciu și șantaj. Conform Crinei Muntean, în prezent judecător în cadrul Secției Penale a Tribunalului Bihor, într-una dintre aceste cercetări, care a ajuns la judecata Secției pentru judecători din cadrul CSM, inspectorul judiciar care a formulat acuzațiile împotriva Crinei Muntean nu s-a prezentat în fața Consiliului, așa cum prevede lege, pentru a-și susține acțiunea, notează Newsweek Mai marii de la Interne vor să-I transforme pe poliţişti în supereroi din filmele americane şi îi trimit la cursurile de pilotaj sportiv şi la programele de pregătire destinate perfecţionării tehnicilor de conducere auto. Ministerul Afacerilor Interne vrea să aducă stilul de şofat al poliţiştilor aproape de perfecţiune şi în acest sens pregăteşte o modificare a normelor din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, care reglementează modul de exploatare al autovehiculelor MAI, scrie Adevărul Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, nu renunță la ideea revenirii la putere, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. Acesta este scopul mesajului de 1 Decembrie transmis de Dragnea, pe Facebook, conform jurnalistului. „Dl Dragnea a fost întotdeauna un ayatollah al tupeului, e cunoscuta prostire în față pe care o practică și din pușcărie.Dl. Dragnea nu a renunțat și nu va renunța niciun moment la întoarcerea în politică și la lupta pentru putere. a spus Cristian Tudor Popescu pentru Digi24 În cariera sa, medicul Doina Iancu a fost implicată într-o lungă serie de cazuri finalizate cu reclamaţii şi sesizări făcute de paciente la adresa sa, de fiecare dată fiind considerată nevinovată. Unul dintre cele mai dramatice cazuri a fost înregistrat în anul 1999, când atât mama, Maricica Ciobanu, cât şi fetiţa acesteia au decedat, familia femeii susţinând că totul s-a produs pe fondul unei greşeli medicale, fiind operată de dr. Iancu, care era de gardă. Medicii au explicat atunci că a fost vorba de o embolie amniotică (pătrundere de lichid amniotic în sânge care conduce la deces). Deşi familia a acuzat-o pe Doina Iancu de moartea mamei şi a fetiţei, medicul a fost absolvit de vină, cazul fiind muşamalizat, scrie Ziarul de Iași La 101 ani, România este o țară îmbătrânită și cu puține speranțe să crească o generație care să-și îngrijească la rândul ei copiii și bătrânii. 60 la sută dintre românii salariați cu venituri constante au un singur copil. Au, în schimb, chiar și 10 copii, cei care depind de alocații sau ajutoare de stat. Potrivit Eurostat, în acest ritm, populația țării va scădea cu 30 la sută până în 2100, iar numărul copiilor care merg la grădiniță și la școală se va înjumătăți, notează Știrile Protv Sunt mii de copii în centrele de plasament care au suferit abandonul în multiplele sale forme. Sau care au simțit neglijența familiei, abuzul fizic sau sexual. Inclusiv instituționalizarea produce traume. A fi într-un spațiu cu mulți alții și cu atât de puține posibilități de a alege: ce mănânci, unde mergi, unde dormi, cu cine stai în cameră, cu cine îți faci lecțiile, cu ce te îmbraci, care sunt jucăriile tale. Ce își doresc acești copii cel mai mult? O familie, relatează Republica România este pe locul patru în topul statelor europene cu cei mai mulți freelanceri. Doar 17% dintre românii cu drept de muncă lucrează fără a fi angajați permanent, arată datele Eurostat. Deși este o tendință în creștere, a fi freelancer, fie de voie sau de nevoie, vine la pachet cu mai multă libertate, dar și cu lipsa unui venit constant, de aceea „nu oricine poate să facă acest lucru”, spun specialiștii consultați de Europa Liberă