Subiectele zilei: Efectul Pintea zguduie PSD: baronii, speriaţi că partidul îi lasă din braţe; Românii din Italia, nemulțumiți că ar putea fi împiedicați să vină acasă de Paște; The Guardian scrie despre spitalul construit la București din donațiile a 300.000 de oameni

O dubă Citroën intră pe poarta fabricii de medicamente Zentiva. Șoferul parchează pe cântar. Oprește motorul și coboară de la volan, iar calculatorul înregistrează cât de grea e duba goală. Un motostivuitor încarcă un palet și un sfert de metadonă. Cântarul arată că transportul are 142,86 kilograme. Marfa e sigilată și șoferul se întoarce în mașină. Iese pe poartă fix jumătate de oră mai târziu. Metadona, un medicament cu statut de drog „de mare risc”, este transportată la un depozit din celălalt capăt al Bucureștiului și descărcată. După-amiază, șefa șoferului, Andreea Gudin, e la biroul ei din centrul Bucureștiului. Primește de la fabrică un document din care află că în mașină au fost, de fapt, doar 40,8 kilograme de marfă. Din actele cu antetul fabricii venite pe email lipsesc 102,06 kilograme de metadonă, relatează Inclusiv Românii frustrați de sistemul de sănătate încearcă să rezolve probleme pe cont propriu. The Guardian a publicat joi un articol în care a spus povestea spitalului de oncologie pediatrică pe care Asociația Dăruiește Viață îl construiește la București. Sub titlul „Spitalul de 30 de milioane de euro construit de 300.000 de oameni”, textul amintește de numeroșii donatori care au făcut posibil proiectul - de la oamenii simpli care donează 2 euro prin SMS până la companii multinaționale sau trupa Metallica care a donat pentru spital 250.000 de euro atunci când a venit să concerteze la București, scrie Republica.ro Social-democraţii au răbufnit în interiorul partidului, după ce Marcel Ciolacu a luat distanţă de liderii PSD cercetaţi penal. Cel mai vocal a fost Eugen Teodorovici, aflat la cuţite cu Marcel Ciolacu, cel care încearcă să ţină partidul departe de subiectul Justiţiei. Mai mulţi lideri PSD din teritoriu se aşteaptă să fie ridicaţi de procurori, susţin surse din partid. Pe un grup intern de discuţie al PSD, Eugen Teodorovici, fost preşedinte executiv al partidului, l-a pus la zid pe Ciolacu. „Ce a făcut «conducerea» PSD de sâmbătă încoace? De ce nu se modifică legea în regim de urgenţă?”, potrivit Adevărul Numărul mare de decese, 107, dar și măsurile de urgență luate de autorități în Italia îi sperie pe românii de acolo. În plus, românii stabiliți în Peninsulă au fost sfătuiți de oficialii de la noi să nu vină în țară de Paște dacă nu au o urgență.În condițiile în care numărul persoanelor din Italia infectate cu noul coronavirus crește în fiecare zi, autoritățile din țară le-au recomandat românilor stabiliți în Peninsulă să nu vină în România nici măcar de Paște. Dacă fac, totuși, asta, trebuie să ia în considerare faptul că vor sta, cel mai probabil, 14 zile în izolare, notează Știrile ProTV Directorul General al Poștei Române a trimis joi o circulară către oficiile poștale din țară prin care le solicită poștașilor să nu mai livreze pensiile și alocațiile către cetățenii aflați în carantină. Ministrul Lucian Bode a declarat că i-a cerut directorului să retragă recomandarea și aștepată de la ministrul Sănătății o adresă oficială prin care să fie precizat modul în care poștașii pot livra pensiile și alocațiile fără să fie supuși pericolului de infectare cu coronavirus. Conform Ministerului distribuirea pensiilor către persoanele aflate în autoizolare se va realiza către poştaşii dotaţi cu echipament, măşti, mănuşi şi ochelari de protecţie. anunță Digi24 Curtea de Apel Craiova urmează să înceapă judecarea dosarului privind una dintre cele mai mari culturi de canabis descoperite în ţara noastră. Este vorba de o cultură de aproape jumătate de hectar de canabis, descoperită în toamna anului 2017, în comuna mehedinţeană Gruia. Drogurile fuseseră cultivate de un mehedinţean, la cererea unui cetățean italian din Napoli. În octombrie, anul trecut, judecătorii de la Tribunalul Mehedinţi au condamnat şapte persoane trimise în judecată în acest dosar, anunță Gazeta de Sud Reacția sindicatului vine la scurt timp după ce Ministerul Educației a trimis către inspectorate niște chestionare prin care profesorii, părinții, dar și cei interesați de educație își pot exprima părerea despre disciplinele de studiu care ar trebui să nu se mai regăsească în planurile cadru începând din toamnă. Printr-un mesaj pe Facebook, Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi (USLIP) îi îndeamnă pe profesori să nu completeze chestionarul care propune eliminarea unor discipline, scrie Ziar de Iași