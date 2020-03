Subiectele zilei: Culisele retragerii lui Cîțu. Orban nu l-a lăsat să fie premier; A fost adoptat proiectul „zile libere pentru părinţi” când şcolile se închid în situaţii speciale

Liderul PNL Ludovic Orban a sperat până în ultimul moment că Florin Cîţu nu va strânge o majoritate în Parlament. Însă, după ce PSD a anunţat că votează noul Executiv, Ludovic Orban i-a cerut lui Cîţu să se retragă. În primă fază, Florin Cîţu a refuzat să-şi depună mandatul, pe motiv că decizia ar afecta imaginea PNL. Însă Orban l-a presat, spunându-i că nu mai are niciun viitor politic dacă se încăpăţânează să fie premier: „Te baricadezi în Guvern ca Grindeanu?”, l-ar fi întrebat Orban pe Cîţu, care în final a cedat. Miniştrii liberali nu au ştiut nimic de planul lui Orban, relatează Adevărul Doar câțiva liberali cu funcții în partid au apărat decizia, susținând că e firesc ca Ludovic Orban să revină la conducerea Guvernului pentru că este președintele PNL și pentru că CCR a decis ca OUG pentru organizarea anticipatelor e neconstituțională, deci ele nu mai sunt un subiect de actualitate. În schimb, liderii celorlalte partide, aliate sau adversare PNL, au criticat foarte dur abandonul lui Florin Cîțu, folosind cuvinte grele precum iresponsabilitate, ridicol și dezertare, notează Ziare.com Ventilatoarele asigură susținerea plămânilor. Mai multe studii arată cum Covid 19 începe prin a afecta plămânii de la extremitățile lor, ceea ce arată de ce, inițial, nu erau detectate efectele la RMN.Agresiunea virusului asupra plămânilor este cea care deteriorează rapid, până la o săptămână, starea pacienților cu coronavirus. Aparatele de ventilare artificială sunt cele mai importante și Libertatea a aflat de ce țara noastră tocmai a achiziționat în regim de urgență încă 200.De teamă sau ca măsură de prevenție, mulți au golit și rafturile farmaciilor de produse sanitare și de pastile, în caz de răceală sau gripă. Medicii ne recomandă însă să cumpărăm doar strictul necesar și să nu exagerăm cu medicamentele, pentru că ne-ar putea face mai mult rău decât bine. Tot specialiștii ne sfătuiesc să folosim substanțe dezinfectante pe bază de clor și biocide. Spirtul nu omoară virusul. Cu plase și sacoșe pline de cutii de medicamente și vitamine, așa au ieșit în farmacii mulți oameni în ultimele două zile. Numai într-o unitate s-au vândut până acum 100.000 de măști de protecție, iar clienții cer încontinuu, relatează Știrile ProTV Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat joi cu unanimitate de voturi inițiativa legislativă care îi obligă pe toți angajatorii să acorde zile libere plătite unuia dintre părinți dacă școlile se închid din cauza unor ”situații extreme”. Prevederile se vor aplica părinților ai căror copii au vârsta de până în 12 ani, înregistrați în cadrul unei unități de învățământ și părinților copiilor cu dizabilități înregistrați în cadrul unei unități de învățământ. Pentru perioada în care vor sta acasă, părinții vor primi 75% din salariul net, informează Digi24 Peste 900 clujeni izolați la domiciliu, 53 în carantină, 4 pacienți confirmați din alte județe internați la Cluj. Crește considerabil numărul de teste în analiză pentru infecția cu coronavirus, la Cluj, aparatul care le analizează fiind de ieri la capacitate maximă, 70 de probe pe zi. La Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj este singurul centru din întreg Ardealul unde sunt analizate probele colectate de la pacienți din toate județele din Transilvania pentru a vedea dacă aceștia sunt infectați coronavirusul, relatează Actual de Cluj Fără vizite, pachetele de mâncare sunt predate la poartă, pacienții nu au voie să iasă din spital.În unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean s-au luat măsuri speciale pentru prevenirea transmiterii virusului Covid-19. La toate au fost sistate vizitele aparținătorilor. La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, internările de zi în secții au fost suspendate. Acum, acestea se fac doar în spațiile special amenajate de la parterul unității medicale. Pachetele pentru cei internați sunt preluate de personalul unității și duse în saloane, informează Ziarul de Iași La nivelul IPJ Dolj au fost înregistrate 2 dosare penale pentru săvăarsirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. În ambele cazuri, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, persoane care se aflau în autoizolare la domiciliu, nu ar fi respectat măsurile dispuse de autorități, părăsind locuinţa. Este vorba de un bărbat şi o femeie din Segarcea şi Calafat, potrivit IPJ Dolj, scrie Gazeta de Sud