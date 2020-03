Subiectele zilei: Rezultatele autopsiilor arată că virusul rămâne în corpul pacienţilor, distrugând sistemul imunitar; Virusologul Molnar Geza: Primul vârf al epidemiei va fi în România undeva în maximum două săptămâni. După Paşte, la 7-14 zile, vom mai avea un vârf

Echipe de cercetători chinezi au realizat autopsii asupra a 29 de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 şi au descoperit că noul coronavirus rămâne în plămânii acestora după deces, a afirmat marţi un expert chinez, potrivit Xinhua. Autopsiile au pus totodată în evidenţă daune severe ale sistemului imunitar, care ar putea fi ''un factor foarte important'' în decesul pacienţilor, a spus Wang Guiqiang, un specialist în boli infecţioase la Peking University First Hospital, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie Adevărul Pe secția de nefrologie de la “Județeanul” din Timișoara a fost adusă o pacientă care necesita dializă, dar avea febră. O asistentă a refuzat să o consulte, pe motiv că nu este echipată corespunzător. "Dacă nu vă convine, demisionați!”, i-ar fi spus şeful de secţie asistentei, care şi-a înaintat apoi demisia, conform Ziua de Vest. Managerul confirmă incidentul și spune că va avea o discuție cu doctorul, însă spune că spitalul e echipat, notează Libertatea Coronavirusul aduce restricții, este foarte contagios și pune în pericol viețile multora. Este situația prea gravă ca să ne amuzăm pe seama ei? Din contră: tocmai în momentele grele devine umorul deosebit de important.În sfârșit a venit primăvara, dar noi suntem consemnați la domiciliu. Unii nici nu pot să lucreze sau o fac limitat. În funcție de cât va dura actuala situație, ceea ce pare un timp petrecut în familie, chiar dacă neașteptat, se poate transforma într-o amenințare economică la existența anumitor persoane, relatează Deutsche Welle „Dacă rămânem în România tot aşa ca acum ca depistare şi ca aplicare a strategiilor reglementate – şi sunt bine reglementate, după părerea mea-, atunci primul vârf va fi undeva în maximum două săptămâni. Dar…, dar, cunoscând obiceiurile şi disciplina populaţiei României, după Paşte, la 7-14 zile vom mai avea un vârf, fără nicio discuţie. Pentru că de sărbători mulţi vom năvăli în mediul rural, vom avea întâlniri, reuniuni familiale, rude”, a declarat virusologul Molnar Geza, potrivit Republica Potrivit site-ului Buletin de București, la 20 martie, când erau deja 308 cazuri de covid-19 în România, primăria Sectorului 5 a cumpărat jocuri LEGO de 12.000 de euro. „Primarul Sectorului 5 a dat aproape 12.000 EURO pe 24 de seturi de LEGO care „angajeaza elevii într-o învățare ludică în scopul dezvoltării gândirii critice și rezolvării problemelor complexe”. 3.000 EURO au costat doar pachetele de expansiune (expansion packs) cu roboței“, scrie site-ul Buletin de București citat de Newsweek Rezultatele sunt promițătoare, anunță Organizația Mondială a Sănătății, dar studiile sunt încă în desfășurare. Pentru a-i ajuta pe cercetători, Comisia Europeană a alocat 80 de milioane de euro unui dezvoltator german de vaccinuri, iar în Statele Unite ale Americii se așteaptă rezultatele primelor testări făcute cu ajutorul a 45 de voluntari. Între timp, un renumit, dar și controversat medic infecționist din Franța anunță că o substanță activă, dozată în funcție de fiecare pacient, poate vindeca boala, notează Știrile Protv Pe tânărul Bogdan Anicescu îl vedeți la fiecare decalarație a autorităților. El este cel care transformă cuvintele în limbaj mimico-gestual. Bogdan are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Specială și este interpret în limbaj mimico-gestual în cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România.„Atât cât ţine de mine, voi încerca mereu să dau tot ce am mai bun când vine vorba de aceste informări”, a spus Bogdan Anicescu confrom Digi24 Luni dimineața, Institutul Oncologic din Cluj a avut la ieșire o coadă imensă de persoane venite la analize, la tratament sau la consult. Două corturi de triaj au fost instalate la intrarea în Spital, iar unul dintre ele a cedat din cauza zăpezii. Sute de pacienți au așteptat la triaj, formându-se un rând de peste 200 de metri, după care au intrat în Institut. Bolnavii de cancer riscă cel mai mult în plină epidemie de Covid-19, scrie Actual de Cluj Un grup de medici și cercetători români cu activitate națională și internațională îi cer guvernului să treacă la testarea agresivă a poplației, pentru izolarea rapidă a cât mai multor persoane dintre cele infectate cu noul coronavirus. Tehnologia PCR de testare este cea mai buna la ora actuala, dar noi nu credem ca Romania si celelalte state din Europa au acum sau vor avea in viitoarele saptamani capacitatea necesara pentru a testa zeci de mii de oameni in fiecare oras. Capacitatea e limitata atat de numarul de teste disponibile, cat si de numarul de personal calificat, sau numarul de instrumente PCR in functiune, relatează Europa liberă