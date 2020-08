Subiectele zilei: Câte voturi a strâns PSD pentru moţiunea de cenzură. Guvernul Orban atârnă de un fir de aţă; Membru al clanului Pian, numit în conducerea uneia dintre cele mai respectate instituții de stat din România

Unul dintre membrii clanului Pian a primit un loc în consiliul de administrație al Romfilatelia. Silviu Mototolea este vărul văduvei lui Emi Pian, al cărei nume de familie a fost preluat fostul lider interlop, asasinat de curând, după ce a fost dat în urmărire în străinătate. Silviu Mototolea a intrat în familia temuților Duduieni încă de acum ani buni, de când verișoara lui primară s-a căsătorot cu Florin Duduianu, zis Emi, fiul del mare al celebrului Nicolae Duduianu, zis Pian, dezvăluie Gândul Pentru că nu mai sunt suficienţi elevi ca să formeze clase de sine stătătoare, multe şcoli s-au închis, iar altele stau cu „sabia lui Damocles” deasupra capului. O filmare despre cum se negociază repetenţia unor elevi, doar pentru a fi salvate posturile unor profesori, a fost postată pe Facebook. Filmarea a fost realizată în urmă cu doi ani, dar abia vineri, 28 august a fost postată pe Facebook, reuşind să facă rapid mii de vizualizări, potrivit Adevărul Când o țară dinamică, mare și puternică ajunge la performanțe cu totul ieșite din comun și nu mai prea are adversari externi care s-o înspăimânte din cale afară, începe să se lupte, adesea, cu ea însăși. Așa e, nu de azi de ieri, superputerea. Așa este și lupta în mare măsură irațională, care o sfâșie interior, parcă mai crunt decât oricând. Alocuțiunea rostită de Donald Trump pe peluza din fața Casei Albe a prelungit și întărit polarizarea națiunii și principalele mesaje ale celor patru zile ale Convenției Naționale Republicane, replicile date challengerului democrat, Biden, fiind în parte dure, la obiect și de efect, scrie Petre M. Iancu în Deutsche Welle 7,6 hectare de pe malul Lacului Siutghiol au ajuns la mai mulți prieteni sau parteneri de afaceri ai lui Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinsky. A fost posibil cu ajutorul unei retrocedări făcute de Mazăre și a două titluri de proprietate semnate de fostul prefect Gheorghe Martin, fondatorul firmei de salubrizare Polaris. Trei dintre intermediarii zecilor de tranzacții prinse în minuțioasa inginerie imobiliară de pe Lacul Siutghiol au fost condamnați definitiv în Dosarul Retrocedărilor, unde judecătorii au constatat că în Constanța ”a funcționat o veritabilă organizație de tip mafiot”. Astăzi, printre proprietarii parcelelor de pe lac se numără una dintre avocatele lui Radu Mazăre, un asociat al lui Elan Schwartzenberg, dezvăluie info-sud-est.ro PSD - împreună cu sateliţii ALDE, ProRomânia şi PPUSL - numără 232 de voturi, cu unul singur sub limita majorităţii. În cazul în care nimeni din tabără PSD nu va trăda, votul care va înclina decisiv balanţa ar putea veni de la minorităţile naţionale sau de la parlamentarii neafiliaţi. Pe de altă parte, surse politice susţin pentru Adevărul că PNL negociază cu mai mulţi parlamentari PSD salvarea Guvernului Orban.Primarul Gabriela Firea a acordat diploma de cetățean de onoare al muncipiului București mai multor medici. Streinu Cercel a alternat sceptisicmul cu anunțurile apocaliptice legate de violența virusului. În februarie a spus că „acest virus este de 10 ori mai slab decât virusul gripal. Streinu Cercel ne-a asigurat că epidemia de coronavirus nu poate ajunge în România deoarece nu va ieși din China, potrivit Newsweek în centrul vechi al Capitalei, încătuşat şi dus la secţie, anunţă Realitatea de Cluj. Poliţiştii afirmă că jurnalistul ar fi refuzat să se legitimeze, dar Oancea susține că s-a legitimat, că le-a dat buletinul, dar că l-a cerut după un sfert d eora înapoi ca să poată pleca acasă. Jurnalistul fusese amendat pentru că a încălcat normele anti-Covid la un restaurant, fapt pe care și-l asumă. ”A venit din spate, nu mi-am dat seama când mi-a pus cătuşele la mâini. M-a izbit cu capul şi cu genunchii de asfalt. M-a urcat în maşina de poliţie, flancat de doi poliţişti, care în tot timpul drumului până la Secţia 10 mi-au dat pumni, m-au dat cu capul de banchetă.”, povesteaste Oancea, potrivit Epoch Times