PeBloguri: PSD propune introducerea stimulentelor pentru profesori/ Marcel Ciolacu: "Sunt în linia întâi, ca și medicii"

„Am hotărât ca luni, Senatul să introducă pe ordinea de zi stimulentul pentru profesori. Sunt în linia întâi, la fel ca și medicii. Este vorba de un stimulent de 500 de euro. Proiectul va fi preluat marți la Camera Deputaților și va trece prin votul final urmând să fie trimis către promulgare”, a spus acesta în cursul zilei de marți, în cadrul unei conferințe transmise live pe pagina de Facebook a formațiunii politice.Mai mult decât atât, Ciolacu a precizat că PSD are în vedere și rectificarea bugetară, care ar viza pensiile și proiectul Start Up Nation, precum și bugetele administrațiilor locale.„Miercuri vom propune să facem un plen comun și să avem în discuție rectificarea bugetară unde vom face o modificare ca pensiile să fie mărite cu 40%. O sumă alocată către Start Up Nation și nu în ultimul rând o echilibrare corectă către autoritățile locale, către CJ și primării, deoarce prin HG-ul guvernului s-a avut grijă doar de mita electorală și de primarii cumpărați de la PSD, iar la primăriile reședință de județ, nicio primărie sub administrația PSD nu a primit niciun ban”.