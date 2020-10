Subiectele zilei: Cum poate premierul Orban să rezolve elegant problema reformării CCR; CTP, despre declarațiile Patriarhului: ”Pentru a prosti oamenii, șarlatanul Daniel n-are nevoie de matematică, nici de logică”; Liste cu 204 colaboratori ai Securității

Vestea că o nemțoaică umblă prin România la volanul unui camion militar transformat în casă a ajuns rapid în comunitățile online de rulotiști români. De altfel, nici n-ai cum să n-o remarci atunci când ajunge la tine în oraș: camionul ei e negru, zgomotos și are 8 metri lungime. Dincolo de asta, faptul că o femeie singură, de 60 de ani, a plecat la drum în lume în mijlocul unei pandemii care ne-a limitat multora dintre noi universul la zidurile propriilor sufragerii i-a intrigat pe mulți. „Ce s-a întâmplat de m-am decis să plec așa? Nimic. E vorba doar de vârstă. Am 61 de ani. Am zis că e suficientă muncă pentru mine.”, povesteste Petra pentu Pressone