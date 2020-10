Subiectele zilei: Raed Arafat cere o situație cu medicii și asistenții care „evită sau se sustrag” de la lupta împotriva pandemiei; Ziua în care mi-a intrat coronavirusul în casă; Andrei Pleșu: am luat hotărîrea să dau „retragerii” mele un plus de radicalitate

Mulți români uită că aderarea în 2007 la Uniunea Europeană nu e același lucru cu integrarea în Uniune. A adera la un organism, de orice fel, nu presupune în chip obligatoriu să te și integrezi în acel organism. Cine nu poate sau nu vrea, pleacă. Sau este dat afară. Integrarea nu are un termen limită, dar nici nu poate fi amînată sau sabotată la nesfîrșit de o parte a clasei politice. „Vrem o țară ca afară“ e doar un slogan. La fel, „Pașaport pentru Europa“. Ca să fim drepți, ne-ar trebui mai întîi un pașaport pentru România. Mulți, prea mulți dintre noi nu-l avem, scrie Deutsche Welle

Am luat hotărîrea să dau „retragerii” mele un plus de radicalitate. Nu să mă transform într-o absență totală și definitivă (n-am spus, de altfel, niciodată că voi amuți cu totul, ci doar că nu voi mai frecventa viața publică, în postura unui comentator constant, participativ, angajat, ceea ce nu înseamnă că mă declar mort). „Radicalitatea” pe care vreau să o experimentez e de alt tip. Cu o vorbă a lui G. Călinescu, îmi voi lua libertatea să devin, o dată pe săptămînă, „singur și inactual”. Nu mai vreau să mă las confiscat de „Breaking News”, de scremete electorale, de incompetențe volubile, de agramatisme, hoție, șmecherie, fasoane „patriotice” și stilistică de periferie. Nu mai pot digera nici „prelucrarea” realității în presa curent, scrie Andrei Pleșu în editorialul din Dilema Veche

Ștefan cel Mare a ajuns în Marea Britanie. Nu, nu e vorba de o parte a istoriei care ne-a fost ascunsă până acum, ci de un video de cinci minute în care jurnalista Tessa Dunlop le explică britanicilor, în limba lor, cine a fost Ștefan cel Mare. Sau Regina Maria, George Enescu sau Mihail Sebastian. Totul într-un documentar intitulat „Who is Romania”. Tessa Dunlop a venit pentru prima oară în România în 1992, ca voluntar într-un orfelinat din Siret, Moldova. Acum, aproape trei decenii mai târziu, are propria sa familie românească. Este jurnalistă la BBC, scriitoare și istoric trecut prin Oxford, scrie pressone.ro

Scientologia are de toate. Are o psihoterapie (dianetica), are o biserică (biserica scientologică), mai multe centre de comandă în Florida și California, învățături specifice și cel mai important, un soi de părinte al cultului venerat și astăzi, Lafayette Ronald Hubbard. Pentru a putea să înțelegi cum a reușit să supraviețuiască scientologia până azi, trebuie să începi exact de la geneză, adică de întemeierea ei de către Ronald Hubbard.După mai multe încercări ca scriitor, Hubbard și-a început ascensiunea în 1950, când publică cartea „Dianetics, The Evolution of a Science”. Acest eveniment este considerat nașterea scientologiei, scrie Punct.News