Subiectele zilei: Românul care a salvat traficul din New York: soluţii pentru aglomeraţia din Bucureşti; Pe cine a numit PNL în Consiliul de Administrației al Romsilva, ca să salveze pădurile

Expertul care s-a ocupat de traficul şi de transportul public din New York, reuşind să reducă aglomeraţia de acolo, va da o mână de ajutor pentru descongestionarea Bucureştiului. Românul Michael Horodniceanu a explicat într-un interviu pentru „Adevărul” ce ar fi de făcut pentru asta: ”În Bucureşti, trebuie făcute schimbări care ţin mai mult de zona administrativă, managerială, operaţională. Tehnologia care trebuie implementată şi care trebuie aplicată mai intens este legată de semaforizare, de managementul de trafic care trebuie să fie sub un control computerizat, trebuie refăcut.”.

Donald Trump a pregătit timp de patru ani asaltul asupra Capitoliului din Washington cu minciunile și instigările sale la ură. El trebuie împiedicat prin toate mijloacele să mai candideze vreodatăAm fost la fața locului și am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele cum discursul lui Donald Trump în acea zi rece de ianuarie i-a transformat pe demonstranții majoritar pașnici într-o mulțime furioasă. Nu există nicio îndoială că președintele i-a îndemnat pe oameni să ia cu asalt Capitoliul. Cum pot fi înțelese altfel formulări precum "Nu vom putea niciodată recuceri țara noastră prin slăbiciune, trebuie să dăm dovadă de forță și să fim puternici"? Trump a adresat acest mesaj maselor prezente la miting, împreună cu îndemnul de a mărșălui spre Capitoliu, consideră Ines Pohl de la Deutsche Welle

Penelistul Gabriel Olteanu a ajuns administrator la Romsilva și este și consilier al vicepreședintelui Curții de Conturi, care controlează Romsilva. Întreaga sa biografie profesională este o înșiruire de absurdități și instituții corupte, așa că a ajuns consilier acolo unde îi trec pe sub ochi documente despre corupție. Între 1990 și 1993, potrivit propriului CV, Gabriel Olteanu este „om de afaceri” nu știm unde. Între 1994 și 1996 este reprezentantul pe Hunedoara și Alba al SOV Invest (Vîntu, cel cu FNI-ul), cei care au dat o țeapă grozavă celor 318.000 de investitori cu o schemă piramidală, scrie Libertatea

E bună cenzura? Dar a președintelui SUA? E ok că rețelele i-au blocat conturile? El nu e fără vină. Dar sunt social media nevinovate? Și ce efecte are forfecarea liberei exprimări care și-a ițit în lume hâdul chip? Conturile de Twitter și Facebook deținute de liderul de la Casa Albă au fost suspendate pe termen nedeterminat. Or, ele l-au făcut pe Trump șef al statului. Ele i-au propulsat la cârmă pe ultimii trei președinți americani. A lor e puterea adevărată. Și tot ele sunt nu doar un factor economic major ci și unul esențial al degradării democrației americane. Ele au crescut și au câștigat averi enorme cu algoritmi favorizând talentul retoric și răspîndirea de fanatism, păruială și ură, toate net mai populare decât discuția chibzuită., scrie Petre M Iancu pe Deutsche Welle