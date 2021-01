Subiectele zilei: Israel: „O doză unică de vaccin este mai puţin eficientă decât credeam”; Povestea lui Pete Muntean, jurnalistul CNN cu origini românești care a transmis de la Capitoliu; CTP despre Trump: ”Un ticălos neglorios”

Povestea lui Pete Muntean, jurnalistul CNN cu origini românești, care a transmis asaltul fanilor lui Trump asupra Capitoliului. Nepot al unor imigranți români din Transilvania de la începutul secolului XX, Pete Muntean s-a alăturat CNN anul trecut după un deceniu petrecut în presa locală. Pilot și instructor de zbor, Muntean s-a născut într-o familie pasionată de aviație: mama sa a fost pilot de acrobație, tatăl era un om de vânzări care folosea avionul pentru a ajunge la întâlniri. Corespondent la Washington, Muntean a vorbit la Antena 3 despre ziua învestirii lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA, potrivit Libertatea.

Trumpf părăsește Casa Albă încurajând încă o dată violența. Ritualul predării funcției între președintele care pleacă și președintele care vine e o piatră de temelie a civilizației politice americane. Mesajul pe care îl transmite este de pace, unitate și normalitate democratică. Cu 150 de ani în urmă, America a fost sfâșiată de războiul civil. Refuzând să-l întâmpine pe Joseph Biden, Trump le transmite suporterilor săi fanatici să rămână cu arma la picior: „We will be back in some form!”, scrie Cristian Tudor Popescu pe Republica