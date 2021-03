Cum a ajuns QAnon în conducerea instituției care acreditează spitalele din România (vice.com)

„Da, sunt în organizația Cluj. Sunt un simpatizant Q, recunosc”, afirmă Ioan Antofie, membru în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate într-un interviu acordat VICE.Antofie face parte din Colegiul Director al ANMCS Asociației Naționale a Farmaciștilor de Spital din România. Potrivit CV-ului, a fost și vicepreședinte al Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor (afiliat al Confederației Cartel ALFA), dar și președinte fondator al Sindicatului Național al Farmaciștilor din România.Deși de meserie farmacist, Antofie spune că hepatita B se poate transmite pe cale aeriană, lucru fals:„Știți care este incidența virusului SARS-CoV-2 în România sau în lume? Unu la sută. Sub unu la sută la nivel mondial. Știți care e incidența hepatitei B în România? Nouă la sută. Ați văzut vreo activitate prin care să se ia niște măsuri drastice, să facem lockdown al țării, pentru că avem nouă la sută hepatită B? Hepatita B se poate transmite pe cale aeriană, cale sexuală, prin atingeri. La fel ca SARS-CoV-2, că e virus. Toți sunt viruși. E strict la fel”.Farmacistul crede, de asemenea, că virusul a fost creat în laborator:„Are și brevet, l-am văzut pe internet. Adică e creat în laborator. În Danemarca, de către Institutul Pasteur”, spune Antofie.„Mi se pare neloial față de cetățenii patriei faptul că se induce o stare de frică prin mass media. E o pandemie indusă mediatic”, mai afirmă acesta.Pe lângă activitatea de sindicalist, acesta lucrează și ca farmacist-șef al Spitalului Universitar Căi Ferate Cluj, iar în trecut a ocupat funcții similare în diverse spitale și centre farmaceutice din țară, unele dintre ele subordonate militar.ANMCS are misiunea de a asigura și îmbunătăți calitatea serviciilor sanitare și siguranța pacientului și participă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, la elaborarea Strategiei Naționale pentru asigurarea calității în sănătate.Autoritatea are totodată puterea de a retrage acreditările, în condiții aprobate de Colegiul Director al instituției, adică structura din care face parte și Ioan Antofie.