Subiectele zilei: Suedia vs România la un an de pandemie: avem 10.835 de morţi în plus; Prețurile caselor reîncep să crească; Cum ajung doi oameni ai ministrului Virgil Popescu să câștige peste 5.000 de euro pe lună

Suedia, care a adoptat o strategie relaxată de combatere a Covid-19, avea la final de aprilie 2020 un număr de 2.274 de persoane decedate, iar România - 650 de morţi. „Comparăm numărul de decese după un an”, au spus atunci cercetătorii suedezi. La data de 7 aprilie 2021, România are 24.386 de decese la 983.000 de cazuri, iar Suedia - 13.533 de decese la 835.000 de cazuri. Cifrele arată că Suedia stă mai bine comparativ cu ţări din Europa precum Marea Britanie, Italia, Franţa, însă unii cercetători susţin că situaţia ar trebui comparată cu a altor ţări nordice - unde numărul de morţi este mult mai mic, de exemplu, Norvegia are circa 700 de decese, potrivit Adevărul

Cristian Boșoancă a terminat Colegiul Economic de la Drobeta-Turnu Severin în 1998. Apoi a făcut la Târgu Jiu încă doi ani de facultate pentru a primi licența de economist. Interesant este și faptul că Virgil Popescu, actualul ministru al energiei, este tot din Turnu Severin și a predat la Colegiul Economic în perioada în care domnul Boșoancă își făcea studiile. În 2012, este angajat în managementul Casei Județene de Sănătate Mehedinți. Trăiască USL-ul, căci avea zero expertiză în domeniu. În aprilie 2020 este numit director de cabinet al ministrului liberal Virgil Popescu. La scurt timp, în iulie, Guvernul îl numește pe domnul Boșoancă în Consiliului de Administrație la Electrica S.A., unde este ales președinte, deși are zero calificări, scrie Valeriu Nicolae în Libertatea