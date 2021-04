Subiectele zilei: Cifra exacta a pensionarilor speciali din Romania. Suma colosala platita lunar de stat; Dosarul 10 august: ce șanse are după compromiterea probelor; Șantaj în Guvern: Cum se eliberează funcții pentru membrii de partid

In Romania se platesc anual peste 183.000 de pensii speciale, care secatuiesc bugetul de stat, iar alti aproape 5 milioane de romani sunt pensionari obisnuiti, care isi duc traiul de la o luna la alta, in functie de cum au contribuit la sistemul public de pensii. Astfel, cum era de asteptat, cei mai favorizati sunt beneficiarii Legii nr.303/2004, respectiv judecatori si procurori, in numar de 4.097. Pentru aceasta categorie privilegiata, statul roman plateste lunar de la buget 78,6 milioane de lei, ceea ce rezulta ca in medie o pensie este de 19.221 de lei/luna, scrie ziare.com