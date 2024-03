Articol susținut de fanatik.ro Vineri, 29 Martie 2024, 18:35

Publicaţia Politico a realizat un reportaj tulburător în Lunik IX, un cartier sărac de romi de la periferia oraşului slovac Košice.

Lunik IX, un cartier sărac de la periferia oraşului slovac Košice Foto: Freepik.com

Jozef Fratel este unul dintre cei decişi să nu meargă la vot. Acest şomer în vârstă de 47 de ani locuiește într-un apartament împreună cu iubita și cu fiul său. Are lumină electrică, dar nu are apă curentă. Ultima dată când a votat s-a întâmplat acum 20 de ani. El spune că nu are niciun sens să meargă la urne, pentru că Uniunea Europeană nu a schimbat absolut nimic în viața lui. Citește mai mult pe fanatik.ro

