Exclus din PSD după vizita la ambasadorul Rusiei, deputatul Dumitru Coarnă, în căutarea unui partid care să-i asigure un nou mandat, a ajuns să-și declare susținerea pentru Piedone.

Dumitru Coarnă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul lider al sindicatului polițiștilor, Dumitru Coarnă, câștiga în 2019 peste 150.000 lei pe an. O sumă imensă pentru acel an, dar și peste salariul de parlamentar pe care avea să-l încaseze începând cu 2020, după ce a fost ales pe listele PSD. În total, cu tot cu pensia din MAI, fostul sindicalist avea să încaseze peste 200.000 lei pe an. Totuși, după primii trei ani în Parlament, acesta avea să nu mai aibă aproape nimic în conturile de economii, ci doar trei credite noi de plătit la bănci.

