Articol susținut de fanatik.ro Luni, 29 Aprilie 2024, 18:17

fanatik.ro

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, sentință pe care aceasta a contestat-o. În motivare, judecătorii au apreciat că, în ciuda faptului că nu și-a recunoscut fapta, inculpata s-a prezentat la aproape toate termenele, nu are antecedente penale, are studii superioare și are doi copii majori, precum și un copil minor adoptat.

Sorina Pintea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În motivarea instanței, magistrații au acordat o atenție deosebită asupra situației medicale a fostului ministru, respectiv o boală autoimună rară, pe care Sorina Pintea și-a descoperit-o la data de 6 noiembrie 2019, la exact două zile după ce a părăsit fotoliul de ministru al Sănătății, ca urmare a trecerii moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă. Citește mai mult pe fanatik.ro

Articol susținut de fanatik.ro