Dana Trancotă, profesoară de fizică și consilier județean din partea PNL, a fost numită recent în conducerea Regiei Tehnologii pentru Energia Nucleară.

Energia Nucleară Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La finalul lunii trecute, Guvernul României a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli ai Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară. Aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, RATEN Mioveni are ca obiect de activitate dezvoltarea tehnologiilor pentru suportul tehnic și științific din domeniul energiei nucleare. Provenită din fosta Regie Autonomă pentru Activități Nucleare din Drobeta Turnu Severin, pentru anul în curs RATEN are un buget estimat la 176,8 milioane lei. La finalul anului, potrivit bugetului aprobat, regia ar trebui să aibă un profit de 326.000 lei, din care jumătate vor reveni statului sub forma de dividende.

