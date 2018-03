Utile: De la ce varsta nu mai produce creierul neuroni; Steatoza hepatica - 10 remedii naturiste; Ce se intampla daca inghiti o guma de mestecat

La varsta de 13 ani, zona creierului uman solicitata pentru procesele de invatare si memorare pare sa inceteze sa produca celule nervoase, conform unui studiu publicat saptamana aceasta. Descoperirea, care starneste deja controverse in lumea neurostiintei, pune sub semnul intrebarii o parere larg raspandita. Pana in prezent, numerosi cercetatori au concluzionat ca hipocampul uman si cel al unor animale precum rozatoarele continua sa fabrice in fiecare zi sute de noi neuroni si la varsta adulta, desi numarul acestora scade odata cu inaintarea in varsta, scrie Romania Libera. Steatoza hepatica, numita si "ficatul gras", este o afectiune tratabila, ale carei efecte negative pot fi contracarate prin simpla schimbare a unor obiceiuri zilnice. Aceasta afectiune nu este foarte raspandita si, daca o tratezi din timp, nu se va agrava. Steatoza hepatica se manifesta la cei ai caror ficat este alcatuit din grasime in proportie de 5-10%. In general, aceste persoane fie au peste 50 de ani, fie sunt diabetici, dar exista si situatii in care bolnavul de steatoza hepatica nu are nicio alta problema de sanatate, informeaza BZI.

Daca te-ai decis sa-ti ghidezi viata dupa afirmatii mai mult sau mai putin filozofice, ar fi bine sa ca respectivele cuvinte sa apartina unor oameni de seama. De exemplu, Albert Einstein a scris teoria fericirii, pe langa o serie stufoasa de principii fizice dupa care ne ghidam si astazi. Prea putina lume stie ca respectiva teorie a fericirii exista, dar tocmai s-a comercializat cu 1,56 milioane de dolari, relateaza Playtech. In ultimii patru-cinci ani am auzit pe mai toti strainii intoxicati cu cafea solubila si filtru cerand, in restaurantele bucurestene, cafea romaneasca! Era felul lor de a cere cafeaua fiarta cum o facem noi, adica turceste. Asa nota Radu Anton Roman, regretatul gastronom , in lucrarea "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti" (Editura Paideia), in care prezinta o reteta simpla de cafea, precizeaza Adevarul. Multor oameni li s-a intamplat sa inghita o guma de mestecat din greseala. Pe parcursul timpului, au aparut diverse mituri in legatura cu acest lucru. Cele mai multe persoane spuneau ca acest gume raman in stomac mai multe luni, sau chiar mai multi ani de zile. Tubul digestiv al unui om este suficient de puternic incat sa digere atunci cand inghiti o guma de mestecat, gratie miscarilor specifice, acizilor si enzimelor pe care le contine. Insa nu va reusi sa digere totul si nu va reusi sa absoarba continutul in intestinul mic din cauza proprietatilor chimice ale gumei, scrie Playtech.