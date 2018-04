Utile: Ce alimente congelate sunt sănătoase; Tu știi ce conține cabanosul de la magazin, plăcerea ta vinovată? Iată câți nitriți are; Cele mai bune antibiotice naturale

Ciupercile, castraveţii sau salata trebuie păstrate în starea naturală. Carnea, peştele, mazărea, porumbul sau condimentele aromate intră în categoria celor care merg congelate. Pizza congelată face parte din alimentele care trebuie consumate cu moderaţie. Şi asta pentru că are un conţinut ridicat de grăsimi şi o încărcătură calorică mare, iar consumul în exces şi pe termen lung poate duce chiar la dezvoltarea unor boli metabolice, notează Click. Mesele copioase cu alimente grase și greu digerabile afectează in timp mucoasa gastrică. Alți factori care determină apariția gastritei sunt administrarea de medicamente, cum ar fi aspirina, consumul de alcool și de condimente, factorii infecțioși (hepatitele virale, herpes, toxiinfecțiile bacteriene, infecția cu Helicobacter pylori, candida) etc. Simptomatologia gastritei este adesea nespectaculoasă, având dureri surde, suportabile, care nu au periodicitate, ritmicitate, apar când și când și, odată cu evoluția bolii, apar din ce în ce mai des și sunt din ce în ce mai puternice, scrie doctorulzilei.ro S-a dscoperit că 109.1 mg/kg a fost cea mai mare cantitate de nitriți găsită în produsele analizate, aceasta aflându-se în produsul Aldis Cabanos Extra, 450 de grame. Urmează Angst Cabanos Vid 280g, Selgros Cabanos 450g și Carrefour Carnati cabanos 450g. Cea mai scăzută cantitate de nitriți din produsele analizate s-a situat sub limita de detecție de 0.83 mg/kg, fiind vorba despre produsul Cris-Tim Carnați cabanos 300g. 29.67 de mg/kg este media nitriților de sodiu regăsiți în produsele studiate, conform Libertatea pentru femei. Propolisul este considerat cel mai bun antibiotic natural. Este bogat în uleiuri esențiale bioflavonoide, oligoelemente, vitamine și aminoacizi. Cum se ia: Ca măsură de prevenire: 5 picături pe stomacul gol în fiecare zi. Pentru a trata simptome: 5 picături la fiecare oră. Usturoiul este un antibiotic natural foarte eficient pentru a elimina germenii patogeni fără a afecta bacteriile bune. Acest lucru se datorează faptului că conține alicină și mulți alți compuși. Consumă usturoi pentru a preveni orice infecție din corp, arată Click pentru femei Mai multe porţii de acest fruct în fiecare săptămână pot ajuta la scăderea riscului de a dezvolta un ritm cardiac neregulat, fibrilaţie atrială (palpitaţii) şi insuficienţă cardiacă, conform unui studiu publicat recent în revista Heart. Studiile precedente au arătat că un consum regulat de nuci este asociat un un risc mai mic de atac de cord, dar nu a fost clar ce aspect particular al unei boli cardiovasculare este asociat cu consumul acestor fructe, scrie Medical Xpress. Pentru a explora această problemă, cercetătorii au analizat răspunsurile la un chestionar cu privire la dieta şi stilul de viaţă completat de mai mult de 61.000 de oameni din Suedia cu vârstele cuprinse între 45 şi 83 de ani, anunță descoperă.ro.