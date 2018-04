Utile: 5 trucuri care te pot ajuta sa iti pastrezi memoria; Ochelarii de soare care iti distrug pielea de pe fata; 7 solutii pentru a combate respiratia cu miros neplacut

Modul in care traiesti, ceea ce mananci si bei, dar si felul in care iti tratezi corpul, toate astea iti pot afecta memoria la fel de mult ca si sanatatea fizica. Chiar daca pierderile de memorie pe care le ai te pot duce cu gandul la Alzheimer, de vina poate sa fie doar stilul tau de viata. Iata cinci lucruri pe care le poti face in fiecare zi pentru a-ti mentine mintea vie si organismul sanatos! Invata sa gestionezi stresul! Stresul zilnic dat de presiunea termenului limita sau de argumente minore poate cu siguranta sa iti afecteze abilitatea de a te concentra si de a-ti aminti, precizeaza CSID. Ochelarii de soare sunt indispensabili mai ales vara, atunci cand razele puternice ale soarelui ne pot afecta ochii. Totusi, pe langa rolul lor medical, acestia sunt si o piesa importanta din outfit, care ne ajuta sa ne punem in evidenta stilul. Ochelari de soare stil aviator, cat eyes, oversized, rotunzi sau dreptughiulari - doar una dintre aceste perechi iti afecteaza pielea de pe fata si duce la aparitia ridurilor in jurul ochilor. Daca dermatologii ar putea sa ne ofere doar o pereche de ochelari de soare care sa ne protejeze de razele UV fara a ne afecta pielea, atunci cu siguranta acestia ar avea ate si ar fi infasurati in jurul capului, relateaza Diva Hair. Halitoza, cunoscuta sub numele de respiratie urat mirositoare, este intalnita mult mai des decat am crede: aproximativ 30% dintre oamenii din intreaga lume se confrunta cu ea. Medicul Mihaela Dan, specialist ortodont, ne spune care sunt cele mai simple modalitati prin care putem inlatura aceasta problema ce provoaca jena oricarei persoane ce se confrunta cu ea. Respiratia neplacut mirositoare poate afecta interactiunile sociale ale unei persoane: senzatia de disconfort ne poate determina sa evitam oamenii din jurul nostru sau chiar sa avem o atitudine mai retinuta, care poate fi interpretata gresit, in defavoarea noastra, scrie CSID. Bolile inflamatorii intestinale reprezinta un grup eterogen de boli definite prin inflamatie, persistenta sau recurenta la nivelul tractului gastrointestinal, dar diferite ca extensie a leziunilor, simptomatologiei, prognostic si tratament. Cele mai cunoscute boli din acest grup sunt rectocolita ulcerohemoragica si boala Crohn. Avand in vedere ca atat prognosticul cat si evolutia si tratamentul sunt complet diferite, diagnosticul precis este important; cu toate acestea in 10-15% din cazuri nu se poate realiza o incadrare ferma a bolii in una din cele doua categorii, informeaza Descopera. Unele alegeri culinare pe care le facem zilnic, in lipsa de timp sau cand cedam unei pofte exagerate, ne pot costa sanatatea si ne fac sa ne ingrasam peste masura. Poate parea proaspata si usor de adaugat in preparatele tale culinare favorite, dar carnea procesata are un continut ridicat de sodiu, de aceea favorizeaza retentia de lichide si aparitia unor afectiuni inflamatoare. Un alt dezavantaj il constituie nitratii si nitritii adaugati in compozitia sa, substante sociate cu riscul crescut de cancer. Alege carne proaspata de pasare, de curcan sau peste, precizeaza Click.