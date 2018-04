​Utile: Cum eviti raspandirea microbilor; Cum recunosti carnea de pui care a fost injectata cu hormoni; 15 motive pentru care barbatii prefera femei trecute de 40 de ani

Nas infundat, dureri intense de stomac sau senzatii de voma. Prevenirea contaminarii cu tot felul de germeni, bacterii sau virusi este o activitate non-stop atunci cand ai copii, iar oprirea raspandirii lor poate fi considerata drept misiune imposibila. Atunci cand un copil vine acasa cu germenii pe maini, in mai putin de patru ore acestia se raspandesc pe 90% din suprafetele acelei case, afirma cercetatorii. Iata cateva modalitati de a preveni raspandirea germenilor si bolilor, totodata! Stiti ca spalarea frecventa a mainilor este prima si cea mai eficienta aparare impotriva germenilor, insa singura nu este suficienta, scrie CSID. Puii crescuti pentru comercializare sunt injectati cu hormoni pentru a se dezvolta mai bine, potrivit healthychild.org. Crescatorii folosesc si antibiotice, pentru ca pasarile sa reziste si in medii improprii. Aceste pastile duc, de altfel, si la ingrasarea pasarilor. Nu exista o diferenta de textura intre carnea tratata cu substante nocive si cea organica, insa sunt alte lucruri care te pot ajuta sa alegi produse naturale. Carnea organica provine de la pui hraniti naturala, fara antibiotice sau hormoni, si care sunt crescuti in conditii optime. Spre deosebire de puiul sanatos, cel care este tratat cu medicamente poate provoca diverse probleme de sanatate, mai ales daca este consumat constant, potrivit Libertatea. Dupa 30 de ani, varsta devine pentru femei un secret bine pastrat, pe care il dezvaluie doar anumitor persoane. Desi majoritatea femeilor urasc sa inainteze in varsta si fac orice pentru a scapa de primele semne ale imbatranirii, acest proces este, pana la urma, natural si perfect normal. Desi ai crede ca barbatii prefera doar femeile sub 30 de ani, se pare ca barbatii adevarati sunt atrasi indeosebi de femeile care au peste 40 de ani. De ce se intampla acest lucru? Afla din galeria de mai sus care sunt calitatile acestor femei, pe care barbatii le adora, relateaza Diva Hair. Circula nenumarate formule alimentare care mai de care mai diferite care promit scaderea in greutate. Sau diete care te vor ajuta sa-ti mentii sanatatea ori sa lupti impotriva unei boli. Am trecut in revista 10 dintre cele mai cunoscute si in trend diete alimentare din acest moment. Insa te sfatuim ca inainte de a o incerca pe oricare dintre ele, sa te gandesti bine daca sa ti se potriveste, sa te documentezi suficient cat sa iti dai seama daca e sau nu pentru tine. Si neaparat sa te consulti cu medicul de familie, informeaza CSID. Multe persoane sunt afectate de un disconfort al urechilor: slabirea auzului si tiuitul urechilor. Victimele acestei stari de disconfort au incercat o serie de remedii. In mod surprinzator, traditia populara ofera un leac la indemana noastra - simplu si foarte eficient: un pic de suc de usturoi aplicat in urechea afectata are efecte miraculoase ! Persoanele care se confrunta cu astfel de probleme trebuie sa aplice acest remediu de trei-patru ori pe saptamana. In scurt timp, remediul isi face efectul, scrie Click. Oamenii de stiinta au pus la punct un nou medicament care va putea sa previna migrenele si durerile de cap. Erenumab este un medicament injectabil, care poate bloca semnalele dureroase care se transmit la creier. Acest calmant contine anticorpi, care actioneaza vizand un receptor din creier. Injectia lunara care va preveni migrenele ar putea fi disponibila de anul viitor, scrie huffingtonpost.co.uk. Cand o proteina asociata cu migrenele trimite semnale dureroase in timpul unei crize, Erenumab blocheaza receptorul, prevenind in felul acesta durerile puternice ale migrenei, potrivit Doctorul Zilei.