Utile: Infertilitatea în România. Ce ne dezvăluie primul studiu de infertilitate făcut în țara noastră; Inovație istorică în medicină: savanții au realizat prima radiografie 3D color la un om; Cele mai importante funcții care fac din telefon un birou mobil

Crema de protecție este unul din cele mai căutate și utilizate produse pe timpul verii. În încercarea de a mai salva o sumă de bani, mulți preferă să utilizeze cremele achiziționate în anii anteriori, în loc să cumpere un produs nou.Nu toate cremele de protecție solară au inscripționat termenul de expirare pe etichetă, dar este bine să știți că acestea își fac efectul până la 3 ani de la data fabricației. Așadar, pentru a știi dacă puteți încă să utilizați produsul, puteți scrie cu un marker pe cutie/etichetă data la care l-ați cumpărat, conform doctorulzilei.ro. Cercetători dei SUA au pus la punct un dispozitiv magnetic care poate captura celulele canceroase din sânge, potrivit agenţiei Xinhua. Tehnica este rapidă şi eficientă şi ar putea contribui la depistarea precoce a cancerului.Noul studiu a fost publicat în jurnalul „Nature Biomedical Engineering“. În el se spune că un fir, asemănător unei sârme, introdus într-o venă poate atrage nanoparticule magnetice speciale concepute pentru capturarea celulelor canceroase din sânge, conform adevarul.ro. În 2018, se împlinesc 10 ani de când primul smartphone cu Android a fost lansat. În acest deceniu, dispozitivul a trecut de la doar un telefon care poate face câteva lucruri în plus la a deveni o unealtă multifuncțională pentru societatea modernă. Între un smartphone cu Android de acum 10 ani și unul dintre prezent pot fi trasate câteva similarități. Comparația ar fi mai bună pentru a vedea cât de mult a evoluat telefonulDacă în 2008 aveam nevoie de un telefon pe care să stăm mai comod pe internet, de unul care să aibă câteva aplicații de chat și, eventual, de o cameră foto bună pe el, în prezent lista necesităților s-a mărit considerabil, conform playtech.ro. Cu tensiunea arterială nu este de joacă, mai ales când afară e cald, de aceea este important să fie ţinută sub control. Remediile din plante sunt de mare ajutor.Infuzia de hibiscus (Hibiscus sabdariffa) are proprietăţi antiinflamatoare şi diuretice. Reduce tensiunea arterială, protejând vasele de sânge de deteriorare. Prepară un ceai din 2 linguri de hibiscus, peste care torni o cană de apă clocotită. După 20 de minute, strecori infuzia şi o bei pe stomacul gol, eventual îndulcită cu miere. Tratamentul nu are contraindicaţii, dar este bine să consulţi medicul înainte de a-l începe, conform click.ro. Infertilitatea în România este o situație din ce în ce mai întâlnită. 16,8% dintre cuplurile din țara noastră s-au aflat sau se află într-o situație de infertilitate. Comportamentul reproductiv a suferit, în ultimii ani, transformări esențiale, la nivel mondial. Multe femei aleg să amâne momentul până găsesc „perechea potrivită” și se căsătoresc, iar bărbații români acceptă cu greu ideea că ar putea avea o problemă de infertilitate. În consecință, natalitatea a scăzut dramatic și din ce în ce mai multe cupluri au probleme atunci când vor să conceapă, conform doctorulzilei.ro. Cercetătorii neo-zeelandezi au realizat prima radiografie 3D color la oameni, folosind o tehnică ce promite îmbunătăţirea diagnosticelor medicale, conform celor de la CERN din Europa care au contribuit cu tehnologia. Noul dispozitiv, bazat pe radiografiile tradiţionale, încorporează tehnologia de monitorizare a particulelor dezvoltată pentru acceleratorul Large Hadron Collider de la CERN care a descoperit bosonul Higgs în 2012, scrie Phys.„Această tehnică de imagistică poate produce imagini mai precise şi mai clare şi poate ajuta doctorii în stabilirea de diagnostice mai exacte”, au declarat cei de la CERN, conform descoperă.ro. Flavius Ursachi, dublu campion naţional de Culturism şi Fitness vorbeşte despre cum să ne pregătim corpul şi de ce reguli ar trebui să ţinem cont atunci când mergem în vacanţă pentru a nu ne întoarce cu kilograme în plus.Chiar dacă faci sport regulat în timpul anului, este posibil ca în vacanţp, din pricina lipsei mişcării, să te îngraşi şi să pui la loc kilograme de care te-ai chinuit să scapi până acum. Pentru a nu cădea în această capcană, Flavius Ursachi, dublu campion naţional de Culturism şi Fitness la categoria Men Physique Seniori + 174 cm, în 2015 şi 2016, ne oferă trei pontur care ne pot fi de folos în vacanţă pentru a rămâne în formă: 1. Începe ziua cu un mic dejun proteic Un mic dejun hiper proteic îţi îmbunătăţeşte starea de saţietate în timpul zilei şi te poate ajuta să reduci cantitatea de mâncare consumată în timpul zilei, conform adevarul.ro.