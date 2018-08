Utile: Efectul nociv al ţigărilor electronice asupra sănătăţii este chiar şi mai profund; Cele mai bune surse de antioxidanţi!; Ce aliment consumat la micul dejun scade glicemia pe tot parcursul zilei

Cidrul este o băutură revigorantă, recomandată de nutriţionişti pentru aportul său de substanţe nutritive. Această băutură foarte aromată, apreciată de nutriționiști ca fiind miraculoasă pentru sănătate, deoarece contribuie la prevenirea bolilor cardiovasculare și a cancerului, poate fi consumată la mesele festive, dar şi sub formă de cură. Beneficiile curei de cidru se datorează, mai ales, conţinutului mare de fenoli, valoroşi antioxidanţi, ai cocteiului de vitamine (C, în mod special, B1, B2, E, PP şi K), de minerale şi de taninuri, potrivit Click

Într-o prezentare la 256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS), cercetătorii conduşi de Silvia Balbo de la Universitatea din Minnesota au arătat că există efecte genetice negative ale ”vaping”-ului, adică ale inhalării vaporilor produşi de ţigările electronice. „Este clar că mai multe substanţe cancerigene sunt generate de arderea tutunului în ţigările normale decât în vaporii ţigărilor electronice”, a precizat Balbo. „Totuşi, nu cunoaştem impactul inhalării combinaţiei de compuşi produsă de acest dispozitiv. Doar pentru că ameninţările sunt diferite nu înseamnă că ţigările electronice sunt sigure”, a adăugat cercetătoarea, potrivit Descoperă

Lămâie. Aceste fructe acrişoare conţin vitamina C, fier, fosfor, potasiu, calciu, magneziu şi zinc. Prin excelenţă, au proprietăţi antiseptice, antiinflamatorii, antioxidante şi anticancerigene. Căpşuni. Cu un conţinut scăzut de calorii şi bogate în vitamina C, căpşunile sunt o alegere excelentă pentru cei care doresc să îşi întărească sistemul imunitar şi să prevină bolile cardiovasculare. Broccoli. Extrem de sănătos şi aspectuos, broccoli conţine fibre solubile şi insolubile în cantităţi mari, vitamina C în cantităţi uriaşe şi vitamina K, necesară pentru o bună circulaţie sanguină, potrivit Click