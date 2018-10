Utile: BRCA1 și BRCA2, genele cancerului de sân. Cum știm că este nevoie să ne facem testul genetic?; Condimentul care te scapă de problemele digestive; Consecintele unei diete bogate in grasimi pot afecta trei generatii

Cercetatorii de la ”ETH Zurich”, Elvetia, au descoperit ca nepotii soarecilor (a doua generatie) care au urmat o dieta bogata in grasimi inainte, in timpul si dupa sarcina au avut comportamente asemanatoare dependentei, cum ar fi cresterea sensibilitatii si preferintelor pentru medicamente, dar si caracteristici ale obezitatii si modificari ale metabolismului. La a treia generatie lucrurile au decurs diferit, potrivit Medlife.ro

Într-un nou studiu de amploare efectuat în Statele Unite, s-a scos la iveală că în aproape toate cazurile (98%), erau prezente ingredientele potenţial periculoase care nu au primit aprobare şi care nu erau trecute pe etichetă. Din 2007 până în 2016, cele mai multe avertismente transmise de Food and Drug Administration (FDA) din SUA au fost pentru suplimentele care îmbunătăţesc performanţele sexuale (46%), în timp ce produsele pentru slăbit au fost citate în 41% de avertismente. Multe din restul de 12% au fost avertismente pentru suplimentele care cresc masa musculară, scrie Medical Xpress, citat de Descoperă

Cardamomul are un parfum deosebit, fin și puternic, dulce și iute, ce lasă pe limbă un gust de lămâie, camfor și portocală. În plus, având în compoziția sa peste 120 de substanțe, cardamonul are numeroase beneficii asupra sănătății. Digestie - Ca şi ghimbirul, din a cărui familie face parte, cardamomul combate multe probleme digestive, potrivit Click