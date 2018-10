​Utile: Ce rol are vitamina E în organism; Baia în vin, răsfăţ pentru pielea ta; Un medicament comun, utilizat pentru scăderea tensiunii arteriale poate creşte riscul dezvoltării cancerului pulmonar

Numită şi vitamina fertilităţii, vitamina E face parte dintre substanţele cu o importantă acţiune antioxidantă şi un rol deosebit în creşterea imunităţii. O întâlnim în numeroase alimente şi este chiar adăugată în anumite produse pentru a creşte aportul acesteia din organism. Vitamina E este o vitamină liposolubilă, pe care organismul o depozitează doar pentru o perioadă scurtă de timp. De aceea, apariţia deficitului de vitamina E este destul de rară. Dacă te confruntaţi cu dificultate în a merge pe jos sau coordonare, dureri musculare, stare de slăbiciune sau moleşeală sau tulburări vizuale, este posibil să ai probleme cu vitamina E, potrivit Click.



n esofag exista vene care fac legatura intre venele ce duc sangele la ficat si o mare vena de langa inima – vena cava inferioara. In mod normal sangele circula prin aceste vene, care nu se vad la endoscopia digestiva superioara. Daca presiunea in aceste vene creste, asa cum se intampla in cazul nodulilor din ciroza care fac compresie pe aceste vene, ele se pot umfla sub forma de varice, care se vad la endoscopia digestiva superioara – vezi imaginea alaturata-. Tot din aceasta cauza (nodulii cirotici), are loc si marirea splinei in ciroza, potrivit Doctorul zilei. Hemofilia este de regulă diagnosticată în primii ani de viaţă, odată cu apariţia primelor traume fizice este numită şi „boala regală”, deoarece în sec. 19 şi 20 a fost prevalentă în familiile regale din Europa. Regina Victoria a Marii Britanii a fost purtătoarea unei forme rare a acestei boli, care a fost apoi transmisă către două din cele 5 fiice ale sale. În anii 1900, speranţa de viaţă pentru cei diagnosticaţi era de 13 ani Astăzi nu există un tratament care să vindece această boală, însă tratamentele moderne pot ţine sub control cu succes boala, dacă sunt respectate, potrivit CSID.



Consumat cu moderaţie, vinul nu este ceva rău, dăunător şi toxic. Un pahar de vin după masă este chiar foarte indicat. Însă, licoarea bahică poate avea şi alte întrebuinţări, mai ales în frumuseţe. Iată câteva tratamente pe bază de vin făcute în casă, care au grijă de aspectul tău estetic. Frecţiile cu vin roşu sunt indicate pentru înviorarea şi tonifierea corpului şi pentru combaterea îmbătrânirii pielii. Se prepară un amestec din 1/4 l de vin roşu de bună calitate, 1/4 l de apă minerală naturală, 5 picături de ulei esenţial de mandarin, 3 picături de ulei esenţial de lămâie şi 5 picături de ulei de trandafir. Amestecul se pulverizează pe corp, după care se fricţionează pielea. Baia de picioare cu vin cu salvie are efect în caz de transpiraţie excesivă, potrivit Click. Deşi medicamentele împotriva hipertensiunii ajută la scăderea nivelului tensiunii arteriale, ar putea de asemenea să crească riscul apariţiei cancerului pulmonar, conform unui nou raport. Cercetătorii Univeristăţii McGaill din Canada au realizat recent un studiu pentru a determina legătura dintre cancerul pulmonar, inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (ACEIs) şi blocanţii receptorilor de angiotensină (ARBs), două tipuri de medicamente utilizate pentru tratarea hipertensiunii. Conform Boston25News, deşi ambele medicamente scad tensiunea arterială, acestea atacă diferite proteine şi pot avea efecte secundare diferite. Tipurile comune de medicamente ACEIs includ lisinopril, benazepril şi enalapril, în timp ce ARBs-ul include azilsartan, candesartan şi eprosartan, scrie Descopera.