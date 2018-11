Utile: Cele 4 semne care anunță un infarct; Aceasta este cea mai simplă dietă din lume; Un nivel mare de stres îți micșorează creierul. Când trebuie să te îngrijorezi

Tot mai multe femei sunt afectate de infarct, iar boala poată să apară chiar și la persoanele sub 50 de ani. Tudor Ciuhodaru, medic primar medicină de urgenţă, spune care sunt cele 4 semnale de alarmă, care ne pot da de gândit că suferim un infarct, și care ne pot trimite la medic, din timp. Din păcate, în cazul lui Ilie Balaci, aceste semne nu au fost suficiente. Fostul fotbalist a murit din cauza unui infarct. Surse din anturajul fostului mare fotbalist, susțin că acesta mai avusese probleme de respirație în urmă cu câteva zile. Atunci ar fi cerut ajutorul unui medic, dar acesta i-a prescris medicație specifică unei alergii. Printre semnele care pot prevesti un infract, se regăsește durerea precordială ,,clasică': durere toracică anterioară intensă, cu caracter de constricţie, presiune, arsură, greutate, strângere sau sfredelire ce iradiază în umărul şi braţul stâng şi care durează mai mult de câteva minute, scrie Libertatea. Cu toții vrem să dăm câteva kilograme jos, însă nu știm exact cum să o facem pentru a nu ajunge să ne îngrăsăm la loc. Dacă o dieta se poate încadra într-o rutină zilnică și nu se simte prea mult ca o povară, probabil că veți avea mai multe șanse de reușită. Conform dietei, fiecare masă ar trebui să fie formată din patru mâini de mâncare: o mană de proteine, una dintre carbohidrați și două de legume, plus o linguriță de grăsime. Dieta nu are restricții calorice, iar porțiile nu trebuie cântărite. Medicul în varstă de 39 de ani a folosit ca sursă de inspirație pentru cartea sa experiența personală. Ea a declarat pentru Business Insider că a pierdut 40 de kilograme în 10 luni și a păstrat această scădere în greutate prin dieta scandinava, potrivit Clicksanatate.



Un studiu recent spune că aproape 38 % din populaţia europeană suferă de anxietate, depresie, insomnie sau demenţă. Anxietatea e cauzată, în mare parte, de un dezechilibru al neurotransmiţătorilor, explică Ali Miller, nutriţionist. Neurotransmiţătorii sunt mesageri chimici consideraţi utili în reglementarea dispoziţiei psihice. O dietă care conţine nutrienţi de calitate ajută la crearea echilibrului neurotransmiţător prin îmbunătăţirea microbiomei intestinului. Prin eliminarea carbohidraţilor rafinaţi şi a iritanţilor intestinului, poţi ajuta la menţinerea bunăstării tale psihice. Însă şi prin adoptarea unei diete anti-anxietate. Iată opt alimente care te pot ajuta să scapi de anxietate. Sau, măcar, alături de psihoterapie să ameliorezi simptomele acestei tulburări emoţionale, potrivit CSID. Sresul este boala secolului în care trăim, deoarece afectează din ce în ce mai multe persoane. Chiar dacă multe dintre noi credem că stresul este trecător și nu ne afectează cu nimic din punctul de vedere al sănătății, lucrurile nu stau tocmai așa. Un studiu realizat de curând a demonstrat că persoanele de vârstă mijlocie cu un nivel ridicat de cortizol, un hormon produs în condiții de stres, au creierul mai mic decât restul oamenilor. Aceste persoane tind, de asemenea, să aibă o memorie foarte slabă și un nivel cognitiv mai scăzut, potrivit Divahair. Sărurile pot fi folosite atât în băile relaxante, cât și în compoziția diverselor măști de frumusețe. Te ajută să uiți de stres și, în plus, purifică și hidratează pielea, dându-i un aspect proaspăt, tineresc. Sarea de baie este bogată în minerale și are numeroase beneficii pentru corp: deschide porii, purifică și hidratează pielea, lăsând-o moale și catifelată. Pentru un efect mai intens, poate fi combinată cu uleiuri esențiale sau cu alte ingrediente hidratante precum mierea. Cele mai utilizate cristale de sare sunt Himalaya, Epsom și cele de la Marea Moartă, potrivit Click.