​​Utile: Lucrurile care distrug sistemul imunitar şi tu le faci zilnic; Desertul de post care poate creşte riscul de infarct şi boli de ficat; Iată cât de mult te îngraşă stresul.

Alimentele pe care le consumăm zilnic ne distrug încet, dar sigur sistemul imunitar. Emoțiile Stresul, anxietatea și nervii, toate aceste emoții dăunătoare reduc capacitatea organismului de a se apară. Lipsa activității fizice, duce la slăbirea sistemului imunitar. În concluzie, alimentele, emoțiile și activitățile zilnice contribuie la slăbirea sistemului imunitar, potrivit Click.



În această categorie a alimentelor nesănătoase consumate frecvent în post intră şi napolitanele, dulcele care mai alină din poftele lumeşti în această perioadă. Chiar dacă nu conţin lapte, ouă sau unt, dulciurile de post, nu numai napolitanele, au la bază grăsimi vegetale hidrogenate, făină, amidon de porumb, sirop de fructoză, zahăr rafinat şi afânători, ingrediente deloc indicate într-un regim alimentar sănătos. Consumate în exces şi pe o perioadă îndelungată, cum ar fi intervalul de mai bine de o lună până la Crăciun, napolitanele şi celelalte alimente de post contraindicate favorizează acumularea kilogramelor, potrivit CSID. Hepatita virală A, numită şi boala „mâinilor murdare”, are transmitere digestivă (de la fecale care contamineaza alimentele). Ea nu se cronicizează, dar este mai severă la adulţi. Se poate evita prin vaccinare (vaccinul se vinde in farmacii si se poate face la cerere la medicul de familie). Acesta crează imunitate de scurtă durată (boala poate sa apara dupa 10 ani de la vaccinare). Persoanele care au anticorpi IgG antiVHA nu necesita vaccinare (au facut infectia si au imunitate)- este situatia pentru mai mult de 85% din adultii din Romania, potrivit Doctorul zilei. Studii ample au arătat că zahărul este cel mai mare duşman al pielii. Îmbătrânirea şi ridurile apar atunci când nivelul de zahăr din sânge este prea mare, iar pielea începe să-şi piardă elasticitatea şi colagenul. Conform dermatologilor, eliminarea dulciurilor din meniul zilnic ne va ajuta să arătăm cu 10 ani mai tineri, scrie Rador. Deci, indiferent de cât de tentantă este o felie de tort, trebuie să ne gândim de două ori înainte de a o mânca. Un alt studiu arată chiar că efectele renunţării la zahăr sunt similare cu consecinţele renunţării la droguri. Oamenii devin deprimaţi şi îşi pierd buna dispoziţie. Cercetătorii spun că zahărul este un simbol al iubirii, pentru că primul aliment primit după naştere este laptele matern care conţine lactoză sau zahăr din lapte, potrivit Descopera Dacă vrei să slăbeşti, sau să-ţi menţii greutatea, trebuie să faci sport şi să ai grijă ce, cât şi când mănânci. „Principalul hormon de stres al organismului este cortizolul. E secretat de organele suprarenale, rolul său fiind acela de a creşte şi întreţine instinctul de supravieţuire, de «luptă sau fugă». Practic, îţi dă putere fizică şi energie atunci când te simţi în pericol. Care e legătura cu mâncarea? Poate ţi se pare amuzant, însă în acel timp creierul tău crede că a folosit calorii pentru a-ţi rezolva stresul. Iar pentru a-ţi reface stocul de energie, trebuie să mănânci”, explică nutriţionistul Camelia Ştefănescu, potrivit Click.