Utile: De ce toate avioanele au găuri în geamuri și de ce să nu te sperii; Constatare dramatică: Un copil din trei este malnutrit sau supraponderal

Hematolog: ”Nu exagerați cu vitamina C!”. Imunitatea este capacitatea naturală a organismului de apărare în faţa unor substanţe străine-virusuri, microbi, bacterii, paraziţi. Anticorpii şi celulele de apărare (limfocitele) „digeră” substanţele străine. De cele mai multe ori însă, imunitatea scade ca urmare a unor boli- cancere, infecţii, dar şi în urma tratamentului cu citostatice şi cortizon. În acest caz, anticorpii nu pot face faţă. Dacă aţi avut episoade repetate de viroze sau infecţii, nu daţi iama în raftul cu suplimente. Luate în exces, şi „sănătoasele” vitamine, pot avea efecte adverse: „vitamina A poate da dureri de cap, anorexie, dureri musculare, oboseală extremă, vitamina C- greaţă, diaree şi ulcer cronic, vitamina D poate favoriza depunerea calciului la rinichi, scrie Doctorul Zilei

Unul din trei copii cu vârsta sub cinci ani este malnutrit sau supraponderal şi prezintă probabilitatea de a fi diagnosticat cu grave probleme medicale pe parcursul vieţii, potrivit unui raport privind alimentaţia copiilor la nivel mondial publicat marţi de UNICEF (United Nations Children's Fund), potrivit agenţiei de presă Mediafax. La nivel mondial, o treime din cei 676 de milioane de copii cu vârsta sub cinci ani suferă de greutate excesivă sau malnutriţie. În 2018, din cei 676 de milioane de copii cu vârsta sub cinci ani, aproximativ 227 de milioane erau subnutriţi sau supraponderali, iar 340 de milioane sufereau de carenţe alimentare, notează Descoperă.ro