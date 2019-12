Utile: Studiu: Anticoncepționalele duc la o micșorare a creierului; Unul dintre cele mai puternice remedii împotriva diabetului! Combate și colesterolul rău, dar și oboseala

Femeile care iau pastile anticoncepționale ar putea avea o parte a creierului - hipotalamusul, ceva mai mic decât cele care nu folosesc această metodă contraceptivă, arată un studiu realizat de o echipă de cercetători americani. Potrivit datelor prezentate de autorii studiului, hipotalamusul, zonă a creierului care este responsabilă că reglările hormonale din organism, este cu circa 6% mai mic în cazul femeilor care iau în mod regulat anticoncepționale. Rezultatele nu înseamnă, însă, că un hipotalamus mai mic la aceste femei are repercusiuni negative, potrivit Libertatea

Combate și colesterolul rău, dar și oboseala. Remediu imbatabil în lupta împotriva diabetului. Puterile acestui aliment sunt miraculoase, reușește să echilibreze organismul și funcțiile sale. Okra, o plantă cunoscută sub denumirea populară „degetele doamnelor” sau “bama”, are origine etiopiană, deși acum este cultivată în toată lumea. Planta este verde și are semințe mici și nutritive, care pot fi adăugate în mâncăruri și salate. Fiindcă este alcătuită din fibre, vei avea o senzație de sațietate, dacă o consumi. Semințele conțin antioxidanți și polifenoli, adică mai multă energie în celulele tale, conform Doctorul Zilei.ro