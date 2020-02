Utile: A fost inventat „betonul viu”, care conține bacterii și își repară singur fisurile; Cinci situri culturale unice, monitorizate din cauza efectelor schimbărilor climatice

Cinci situri culturale unice sunt monitorizate din cauza impactului schimbărilor climatice într-un nou proiect Google, ”Heritage on edge”. Unele dintre cele mai importante situri ale patrimoniului global sunt expuse constant unor ameninţări precum dezastre naturale, conflicte umane, expansiuni urbane sau turism intensiv. Google Arts&Culture a lansat colecţia „Heritage on edge”, care cuprindre 5 situri culturale unice, afectate în present de schimbările climatice: Rapa Nui (Insula Paştelui), Kilwa Kisiwani (Coasta Swahili, Tanzania), castelul Edinburgh (Scoţia), Moscheile din Bagerhat (Bangladesh) şi oraşul antic Chan Chan (Peru). Aceste situri au fost digitalizate, prin modelare 3D, tururi virtuale in 360 grade şi crearea a numeroase colecţii, notează Descoperă.ro