​Utile: Aplicația cu radar meteo interactiv care nu lasă vremea proastă să te surprindă; Simptome gripă - cum se manifestă, cât durează și cum o tratăm

Meteo & Radar este o aplicație cu radar meteo interactiv care promite să-ți facă viața puțin mai ușoară prin funcțiile sale. Aplicația a ajuns în România în ianuarie 2017, însă aceasta există de mai mult timp, în peste 40 de țări. Spune că ce o deosebește de restul aplicațiilor de acest tip este este radarul interactiv. Acesta interpretează datele satelitare și radar la nivel mondial, făcându-le ușor de înțeles pentru utilizatori. Pe harta mondială, cu ajutorul animației grafice, pot fi observate precipitațiile actuale sau prevăzute, precum ploaia, zăpada sau grindina. De asemenea, utilizatorii pot vedea pe harta radar în timp real unde sunt furtuni cu fulgere. O altă funcție importantă a aplicației Meteo & Radar o reprezintă avertizările de vreme severă pentru România, dar și pentru restul Europei, care includ notificările de tip push, scrie Playtech.ro Infecțiile tractului urinar, cunoscute drept infecții urinare, sunt cea de-a doua cauză de infecție, ca frecvență, după infecțiile respiratorii. Statisticile spun că aproximativ 40% dintre femei se vor confrunta, la un moment dat în viață, cu o infecție urinară. Deși tratamentul este unul relativ ușor, bazat pe antibiotice, fără a prezenta complicații ulterioare, simptomele sunt destul de supărătoare și posibilitatea de recidivă crescută. Un grup de ingineri biologi de la Univesitatea din Bath a creat un nou test, care ar putea diagnostica infecții ale tractului urinar în 25 de minute, prin simpla folosire a camerei unui smartphone. Metoda de diagnostic se bazează pe schimbarea vizibilă a culorii urinii. Cu această nouă metodă, e nevoie doar de un smartphone cu o cameră foto viabilă și de un test de sarcină, pe care se va aplica urina, anunță doc.ro România se confruntă oficial cu epidemie de gripă. În ultima săptămână s-a înregistrat o creștere de peste 99% a numărului de îmbolnăviri de gripă față de nivelul așteptat, anunță Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Gripa este afecțiunea des întâlnită în rândul copiilor și adulților, mai ales în sezonul rece, și se răspândește ușor prin tusea ori strănutul unei persoane deja infectate. Boala respiratorie care infectează și afectează funcționarea normală a nasului, gâtului și plămânilor are simptome ce pot fi ușor confundate cu o răceală comună, tocmai din acest motiv îți spunem ce simptome are gripa, cum se manifestă, cât durează, cum se tratează gripa, dar și cum poate fi diferențiată de răceală. Chiar dacă în cazul ambelor afecțiuni există simptome comune, diferența este severitatea acestora, notează Libertatea Narcisistul e magnetic, irezistibil și atrăgător, dar tot tulburare psihică se cheamă afecțiunea sa. Psihologii avertizează de ceva timp că turburarea de tip narcististă este din ce în ce mai răspândită mai ales în ultimii ani, de când telefoanele inteligente ne-au acaparat pe de-a întregul. Confirmările pe care le doresc narcisiștii din mediul online sporesc intensitatea acestei tulburări. Narcisistul. Admirația gâdilă orgoliul oricui și din ce primești, de aceea vrei mai mult. Este natural și frumos să simți admirația semenilor tăi, însă de aici și până la a-ți dori constant demonstrația aprecierii celor din jur și chiar a străinilor e doar un pas. Sunt momente in care ne scoatem în evidență și ne laudăm singuri. Însă, atunci când încrederea de sine depășește o limită, după care devii manipulativ și exigent, s-ar putea să fie nevoie să îți revizuiești atitudinea, scrie Doctorul Zilei Aplicaţia Google Maps împlineşte 15 ani, ocazie cu care vine cu o nouă imagine şi interfaţă. Prima versiune a fost lansată la începutul lui februarie 2005. Elementul cheie care s-a schimbat în identitatea vizuală a Google Maps este pin-ul - acel indicator grafic ce indică poziţia pe hartă. Plecând de la noul pin, sigla Google Maps este şi ea una nouă. A fost înlocuită şi grafica pentru navigare pe Google Maps cu o maşină „de petrecere”, imagine care va fi disponibilă doar în perioada aniversării (6-9 februarie), se arată într-un comunicat al companiei. Interfaţa aplicaţiei Google Maps (Android şi iOS) a fost reorganizată, astfel încât să fie mai uşor utilizatorilor să găsească informaţia dorită. În 15 ani de la lansare Google Maps a cartografiat mai mult de 220 de ţări. În medie, peste 1 miliard de kilometri sunt parcurşi zilnic cu ajutorul aplicației, Descoperă.ro.