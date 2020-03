Utile: Uite cum recunoşti dacă ai anemie; O nouă metodă de administrare ar putea face vaccinurile mult mai accesibile în zonele izolate

Click.ro: Uite cum recunoşti dacă ai anemie ● Descoperă.ro: O nouă metodă de administrare ar putea face vaccinurile mult mai accesibile în zonele izolate ● Doctrul Zilei.ro: Planta vindecătoare extrem de eficientă împotriva infecțiilor, a bronșitelor, dizolvă mucusul, e antibiotic natural

Paloare, ameţeli şi apetit scăzut? Este posibil să ai anemie. Ea apare atunci când organismul nu are suficiente globule roşii pentru a ţine pasul cu cererea acestuia de oxigen. Există mai multe tipuri şi clasificări. Anemia cauzată de deficienţa de fier apare atunci când organismul nu are o cantitate suficientă de fier şi este întâlnită în special la adolescenţi şi la femei aflate înainte de menopauză. Simptomele sunt: paloarea tegumentelor, dureri de cap, iritabilitate, dispnee, tahicardie, fragilitatea părului şi a unghiilor. Tratamentul presupune administrarea unor suplimente de fier şi modificări ale dietei, conform Click.ro

Oxidul nitric (NO) este o moleculă gazoasă pe care corpul nostru o produce, fiind o componentă cu un impact semnificativ asupra funcţiilor organismului. Concret, oxidul nitric este un gaz care funcţionează pentru creier ca un neurotransmiţător din celulele nervoase care controlează aspectele legate de îmbătrânire, cu preponderenţă cele referitoare la starea de sănătate a arterelor. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul începe în mod natural să producă mai puţin oxid nitric. Prin urmare, oxidul nitric pe care l-am produs la vârsta de 20 de ani ar putea fi redus la jumătate începând cu vârsta de 50-60 de ani. Astfel, apare posibilitatea riscului crescut pentru afecţiunile grave de sănătate, cum ar fi problemele cardiace, diabetul sau disfuncţiile erectile, informează Click pentru femei

Dieta nu este un lucru simplu de ținut și tocmai de aceea mulți oameni renunță după un timp. Sau reușesc sa piardă kilograme, însă dacă revin la stilul de viață anterior, le pun la loc. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când vrei să slăbești este să incluzi superalimente în regimul tău alimentar. Afinele, merișoarele, goji și căpșunele conțin o cantitate mare de antioxidanți, fibre și vitamina C. Acestea contribuie la îmbunătățirea imunității și reglează metabolismul pentru a ajuta la scăderea în greutate. Ghimbirul este unul dintre cele mai subestimate superalimente, deși are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Este bogat în vitaminele B3, B6 si C si conține fier, potasiu, magneziu, fosfor, conform Doctorul Zilei